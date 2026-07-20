PSOE critica la "degradación absoluta" de la antigua lonja del Violón en Granada y urge trabajos de saneamiento

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha comparecido junto a la antigua lonja del Violón. - PSOE

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado el estado de "degradación absoluta, suciedad y peligro" en el que se encuentra la antigua lonja del Violón ante la "pasividad" del gobierno local, del PP, y ha urgido trabajos de saneamiento y consolidación estructural en el inmueble.

La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha comparecido junto a este enclave para visibilizar el "progresivo destrozo del recinto" tras el abandono de la concesión administrativa por parte de la antigua adjudicataria de hostelería, señalando a la "complicidad por dejadez" del equipo de gobierno.

Según ha advertido Ruz, la "falta de control y mantenimiento municipal no solo está destrozando la imagen del centro de Granada en un eje estratégico de paso turístico y vecinal entre la zona sur y el casco histórico, sino que supone un problema manifiesto de seguridad peatonal y salud pública".

En este contexto critica que "hay tejas desprendiéndose, cristales rotos y toldos caídos en un espacio atestado de suciedad que genera un peligro real en pleno centro de la ciudad".

Desde la formación socialista han instado a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a ejecutar de forma subsidiaria y urgente los trabajos de saneamiento, desinfección y consolidación estructural que requiere la cubierta del recinto, al tiempo que reclaman "un cambio radical" en el modelo de gestión de los recursos públicos patrimoniales.

En este sentido, Ruz ha instado a Carazo a "desechar de forma definitiva" la idea de volver a sacar el recinto a concesión administrativa para hostelería y ha defendido su reconversión en un equipamiento de titularidad y uso estrictamente cultural, en consonancia con las necesidades de la candidatura de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura.

"Granada no necesita otro bar más en un espacio patrimonial público; lo que necesita el proyecto cultural de la ciudad es que el gobierno de Carazo recupere estos enclaves para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas", ha concluido Ruz.

(EUROPA PRESS)