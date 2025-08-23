El PSOE critica "la falta de mantenimiento" en el Parque del Flamenco de Córdoba tras un año de su inauguración

CÓRDOBA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha criticado este sábado "la falta de mantenimiento y planificación" en el Parque del Flamenco, apenas un año después de su inauguración.

"El Parque del Flamenco debía convertirse en un nuevo pulmón verde para Córdoba, pero lo que hoy vemos es un espacio seco la mayoría del año, sin papeleras ni fuentes necesarias, con los caminos deteriorados, con más de una veintena de árboles talados y el sistema de riego prometido que sigue sin estar en funcionamiento", ha señalado en un comunicado González, al tiempo que ha criticado al gobierno municipal del PP por "vender titulares sin garantizar resultados".

Así, ha señalado que el parque "se presentó como un proyecto sostenible y moderno", pero "la realidad es que el sistema de riego con agua no potable no está aún listo y sin planificación específica, lo que evidencia una gestión improvisada e ineficaz".

Además, González ha recordado que la situación advertida por el PSOE "coincide con la preocupación expresada recientemente por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que ha alertado públicamente del retraso en el desarrollo del plan de arbolado de la ciudad y de la falta de coherencia en la política verde del Ayuntamiento".

Por ello, desde el grupo municipal socialista han exigido al alcalde, José María Bellido, que "actúe con responsabilidad y ponga en marcha medidas inmediatas" como la reposición del arbolado eliminado en el último año; la activación del sistema de riego con agua no potable, "tal y como se anunció públicamente"; y un plan de mantenimiento estable y periódico, que garantice la conservación del parque a medio y largo plazo.

También la puesta en marcha del plan director de arbolado y respuesta a las demandas vecinales, "que llevan meses reclamando una estrategia clara para Córdoba".

"El PP gobierna a golpe de foto y de inauguración, pero la ciudad necesita gestión, planificación y compromiso real. Córdoba no puede permitirse parques que se inauguran un verano y al siguiente ya muestran claros signos de abandono. Lo que denunciamos hoy no lo decimos solo desde el PSOE, también lo dicen los vecinos y vecinas organizados: Córdoba merece más seriedad y más respeto", ha concluido González.