El PSOE critica que el gobierno de Carazo "ha dejado perder" 3,1 millones de fondos europeos de 'Granada Respira'

La portavoz del grupo del PSOE, Raquel Ruz, y la edil socialita, Ana Muñoz, han criticado en rueda de prensa la que han considerado una "nefasta gestión" de Carazo al "provocar la pérdida de más de 3,1 millones" de fondos de la UE para 'Granada Respira'. - PSOE GRANADA

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado que la que ha denominado como "nefasta gestión y la incapacidad manifiesta" del equipo de Gobierno del PP, encabezado por la alcaldesa Marifrán Carazo, "ha provocado la pérdida de más de 3,1 millones de euros que la Unión Europea concedió al Ayuntamiento de Granada en 2022 para el desarrollo del proyecto 'Granada Respira'".

En rueda de prensa, Ruz ha alertado de las "nefastas consecuencias que la desidia del PP está teniendo para las arcas municipales tras confirmarse la pérdida de esta subvención" procedente de los fondos Next Generation, gestionados a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Unos fondos destinados a una iniciativa clave que nació como un proyecto transformador de ciudad para avanzar en la renaturalización, la adaptación al cambio climático y la creación de una Granada más verde, saludable y preparada frente a las altas temperaturas y las lluvias intensas.

La líder de la oposición ha recordado que el anterior mandato socialista dejó concedida esta ayuda con una dotación total cercana a los 3,8 millones de euros, "de los cuales el actual Gobierno local tan solo ha logrado certificar en plazo 700.000 euros".

"Llevamos tiempo advirtiendo al equipo de Gobierno de que su retraso en la gestión iba a traer consecuencias nefastas, pero han hecho oídos sordos", ha dicho Ruz, al tiempo que ha recalcado que la mala gestión de la señora Carazo va a provocar que se dejen de cobrar 3,1 millones de euros, "una cantidad que tendrá que asumir el granadino de su bolsillo o, si no, renunciar a los proyectos".

Al respecto, la líder municipal socialista ha afeado a la regidora 'popular' su "falta de diligencia" frente al trabajo de la anterior Corporación, de la que ha destacado que logró captar más de 23 millones de euros europeos para la transformación urbana: "Se les dejaron los proyectos encima de la mesa con toda la lealtad del mundo para haber transformado Granada, pero volvemos a las andadas de la peor época de la gestión del PP".

La portavoz del PSOE ha señalado que el proyecto contemplaba cinco grandes actuaciones en los bordes de la capital, la creación de nuevos espacios verdes y la intervención sobre alrededor de 100.000 metros cuadrados para articular un cinturón verde con la plantación de entre 5.000 y 7.000 árboles mediante actuaciones clave como el Parque de las Familias, el Parque Inundable, el Corredor Norte o la reforestación de La Azulejera.

Entre las actuaciones más emblemáticas figuraba el parque inundable de Bobadilla --concebido como el futuro lago artificial de Granada sobre más de 37.000 metros cuadrados--, una infraestructura con triple función: hidráulica (para recoger agua de lluvia y reducir escorrentías), ecológica (como refugio de biodiversidad) y social (con espacios de estancia y senderos para el disfrute ciudadano).

Por su parte, la concejala socialista Ana Muñoz, quien lideró la creación de la Concejalía de Proyectos Europeos en el pasado mandato, ha lamentado el impacto técnico y urbanístico que supone esta pérdida económica y ha tachado de "absoluta irresponsabilidad" que entre 2022 y 2025 solo se haya sido capaz de ejecutar algo más del 19% del proyecto.

Muñoz ha subrayado además que la actuación, financiada en más de un 85% por la Unión Europea, tendrá ahora que ser financiada "a pulmón" desde la caja municipal, restando recursos para otras necesidades prioritarias de la capital.

Muñoz ha incidido en que esta pérdida no responde a un imprevisto de última hora, sino a la falta de seguimiento político, advirtiendo de que en los propios expedientes e informes municipales ya constaba el desfase en las contrataciones y plazos: "La mayoría los tiene cegados y consideran que todo lo hacen bien; no se pusieron las pilas y ahora perdemos millones de euros importantísimos para luchar contra la contaminación del aire en nuestra ciudad".

En este contexto, la edil ha reclamado a la alcaldesa respuestas inmediatas respecto a la situación real de los restantes programas europeos asignados a Granada: "Queremos que nos digan con transparencia qué está pasando con el resto de subvenciones, cuántas acciones están realmente pendientes y si se está haciendo lo necesario para cumplir unos plazos que son vitales para contar con los fondos", ha zanjado la socialista, confirmando que la formación mantendrá una estrecha labor de fiscalización.