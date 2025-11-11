PSOE critica que el Hospital de Andújar (Jaén) "ha perdido a otros seis médicos en los últimos días"

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este mrtes que el Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar (Jaén), "ha perdido a otros seis médicos en los últimos días", en lo que los socialistas enmarcan en "el desmantelamiento imparable de este centro hospitalario".

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz ha apuntado en un comunicado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está mostrando su verdadero rostro, el de un despiadado exterminador de la sanidad pública que no se va a parar bajo ningún concepto".

"Al presidente de la Junta le importan un bledo las manifestaciones, las protestas y las situaciones dramáticas que están viviendo las familias en la comarca de Andújar", ha dicho Férriz, al tiempo que ha acusado a Moreno de querer "destruir" el Hospital, de "acabar con la sanidad pública" y de "seguir fortaleciendo la sanidad privada".

En concreto, según los datos aportados por el PSOE, el Hospital de Andújar se ha quedado en los últimos días sin dos internistas --se han ido tres y sólo han contratado uno--, sin un médico de Urgencias y sin un profesional de anatomía patológica. En este último caso, "el Hospital se ha quedado sin patólogos para las biopsias".

Además, según Férriz, se ha ido el último dermatólogo que quedaba, por lo que ahora mismo "no hay ningún profesional de esta especialidad". A esto le ha sumado que "en próximas semanas se marcha una oftalmóloga y sólo quedará otro especialista en este área".

"Esto es un hundimiento en toda regla y tiene la marca del PP de Juanma Moreno", ha dicho Férriz, que también ha afeado a la Junta de Andalucía que "esté utilizando la teleconsulta en Dermatología para maquillar las listas de espera" y "hacer ver que hay menos personas esperando de las que realmente hay".

En este punto, ha afirmado que "esas teleconsultas se están contando como primera consulta con el dermatólogo, aunque este especialista no haya visto todavía al paciente, primera consulta que se está produciendo realmente en un plazo aproximado de un año y que la Junta registra como si fuese una cita de seguimiento". De esta forma, "hay un limbo con muchos pacientes esperando su primera cita con el dermatólogo, pero no figuran en lista de espera por esta triquiñuela de Moreno Bonilla".