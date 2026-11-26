Archivo - Víctor Torres en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado "el juego sucio" y "las trampas" del PP tras conocer el acuerdo de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Jaén en el que afea al consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que realizara una "venta de gestión" durante su visita del pasado 16 de noviembre al Hospital de la capital jiennense, donde hizo alusión a la futura Ciudad Sanitaria.

El coordinador de la campaña electoral del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha indicado en un comunicado que Antonio Sanz es "reincidente en este tipo de comportamientos" y ha expresado su confianza en que, a partir de ahora, "aprenda la lección y respete las reglas del juego". "Al PP siempre le ha costado el juego limpio, pero ya va siendo hora de que vaya aprendiendo", ha dicho.

Asimismo, el coordinador socialista ha calificado de "bastante penoso" el intento del consejero de promocionar una inversión en la Ciudad Sanitaria, una infraestructura que, según ha apuntado, "lleva ocho años sin un solo ladrillo". En este sentido, ha ironizado con que el único avance real de la Junta sea "la licitación de un proyecto para una solución hidráulica", concluyendo que "de Ciudad Sanitaria, nada de nada".

Finalmente, Torres ha subrayado que el PSOE de Jaén mantendrá una "campaña limpia hasta el final", enfocada en movilizar el voto hacia el partido para asegurar la continuidad de un "Gobierno de progreso para España", dejando "los bulos y el juego sucio" para la derecha.

Las declaraciones de Torres se producen después de que el órgano electoral haya estimado la denuncia presentada por el PSOE y en su escrito, de fecha 22 de noviembre, haya requerido al consejero de Sanidad para que "se abstenga en lo sucesivo en futuras declaraciones de hablar del presupuesto que se va a invertir en una nueva infraestructura".

Esta resolución coincide con otro pronunciamiento de la Junta Electoral de Zona de La Carolina, que ha reprochado al alcalde de dicho municipio, Cristóbal Pérez (PP), la difusión de un vídeo en el que vendía presuntos logros del Ayuntamiento atribuyéndolos a su partido.

En este caso, la JEZ ha instado al regidor carolinense a abstenerse de difundir comunicaciones con "campañas de logros o valoraciones partidistas incompatibles con el deber de neutralidad", ordenando asimismo la retirada inmediata del material audiovisual de todos los canales y plataformas de comunicación del Consistorio y del propio alcalde.

Finalmente, Torres ha subrayado que el PSOE de Jaén mantendrá una "campaña limpia hasta el final", enfocada en movilizar el voto hacia el partido para asegurar la continuidad de un "Gobierno de progreso para España", dejando "los bulos y el juego sucio" para la derecha.