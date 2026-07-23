PSOE critica que se limite "drásticamente" la transformación de locales comerciales en viviendas en Granada

El concejal socialista Jacobo Calvo. - PSOE

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que el equipo de gobierno, del PP, haya aprobado en Comisión de Urbanismo una modificación de la ordenanza que limita "drásticamente" la transformación de locales comerciales en viviendas.

A juicio de los socialistas, este paso bloquea una "vía clave" para paliar la "grave crisis habitacional" que sufre la ciudad.

El concejal socialista Jacobo Calvo ha alertado de que esta restricción llega "sin un solo informe técnico ni datos de ningún tipo", basándose en "simples hipótesis y tramitándose a toda prisa por comisión para evitar el debate parlamentario en el Pleno".

En este sentido, el edil ha subrayado que cortar la posibilidad de reconvertir bajos en inmuebles "frena la oferta de casas asequibles para jóvenes que buscan emanciparse" y dificulta el acceso a inmuebles adaptados para personas mayores o dependientes en barrios consolidados.

"Resulta llamativo que al PSOE nos acusen de intervencionistas cuando proponemos incentivos para facilitar el alquiler o la compra a jóvenes y mayores, pero cuando es el PP quien interviene el mercado para beneficiar a unos pocos, entonces sí se justifica", ha denunciado Jacobo Calvo.

Calvo sostiene que el ejecutivo de Carazo demuestra una "evidente doble moral" al tildar de "intervencionistas" las iniciativas sociales mientras aprueba regulaciones de dudoso alcance que benefician a grandes propietarios o al sector inmobiliario en perjuicio de las familias granadinas.

A esto se suma, según señala el concejal, el reciente incremento del 14,5 por ciento en el valor de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) impulsado para incentivar a promotores, elevando el precio de este tipo de inmuebles por encima de los 200.000 euros.

Ante este escenario, Jacobo Calvo ha exigido al equipo de gobierno que, "si ahora dan por bueno intervenir en el mercado, actúen con coherencia y pongan en marcha las propuestas del Grupo Socialista basadas en la Ley Estatal de Vivienda".

"Si van a intervenir, que lo hagan para defender el interés general: exigimos aplicar la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas de Granada para incentivar a los propietarios y topar el precio del alquiler y de la compra", ha dicho.