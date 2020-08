El PSOE-A critica que con más de 500 positivos de Covid en un día el Gobierno andaluz "sigue sin dar respuesta"

SEVILLA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A de Presidencia en el Parlamento andaluz, Carmelo Gómez, ha criticado este martes que ante la situación tan complicada a nivel sanitario, educativo y social que se está viviendo en Andalucía por el coronavirus, y "con más de 500 positivos en un día, seguimos sin respuesta del Gobierno de la Junta".

En rueda de prensa, Gómez ha recordado que "muchas entidades sociales están demandando medidas concretas en sanidad y educación, pero la realidad es que hay centros de salud cerrados, consultas sin acceso, hospitales que empiezan a colapsarse y desconocemos el número de rastreadores en Andalucía". "Esta política errática del Gobierno andaluz hace que suban los contagios día a día y la respuesta sólo es autobombo, propaganda y la derivación de la atención sanitaria pública a la privada", ha criticado.

El portavoz socialista ha explicado que, con temas tan importantes sobre la mesa como la salud pública o la vuelta al cole, "los socialistas hemos propuesto en el Parlamento iniciativas" y distintos sectores educativos y sindicatos han planteado que "volver al colegio en actuales condiciones no es posible, pero seguimos sin respuesta". "Estamos ante un Gobierno incapaz, absolutamente desbordado y que sólo busca la confrontación", ha recalcado.

PIDE EL CESE DE BENDODO

Asimismo, el portavoz socialista de Presidencia ha destacado que dada la situación que vivimos "es sorprendente que tengamos que ver a lo que se dedican algunos responsables de la Junta de Andalucía" y ha calificado de "lamentable que la mano derecha del presidente de la Junta, Juanma Moreno; el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, utilice el coche oficial para irse a hacer deporte a un gimnasio".

Además, ha añadido que "hoy aparece en la prensa digital una foto del consejero de Presidencia corriendo junto al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, ambos sin mascarilla, cuando es obligatorio al no cumplir la distancia de seguridad haciendo deporte en grupo".

"Como andaluz me pregunto si hay dos normas, una para Bendodo y otra para el resto de los ciudadanos", ha cuestionado, reclamando a Moreno "que tome buena nota del giro de su jefe, el presidente del PP, Pablo Casado, y que cese a Bendodo, que aporta radicalidad y desvergüenza en sus acciones, con muchas lecciones y pocos ejemplos".

El representante regional socialista ha incidido también en que el vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Cs, Juan Marín, "no se ha querido pronunciar sobre esta polémica, cuando en el año 2015 criticaba y prometía no hacer uso de los coches oficiales". "Tienen un discurso antes y otro para después de gobernar", ha criticado.

"Son situaciones absolutamente lamentables y con este Gobierno las conocemos bien", ha incidido antes de recordar que "hicieron de la política de vivienda un eje fundamental de la oposición, criticaron las ayudas de vivienda a los altos cargos que tenían sus residencias fuera de Sevilla y lo primero que hicieron fue implantarla cuando llegaron al poder".

Para Gómez, Andalucía tiene el Gobierno "más de derechas de Europa y Moreno debe tomar decisiones y dar la cara" porque, según ha censurado, "durante todo el mes de agosto ha estado tirado en la tumbona, jugando al tenis en la playa, y debe ocuparse de las problemas de Andalucía".

400 PERSONAS INMIGRANTES "ABANDONADAS"

Igualmente, el portavoz socialista de Presidencia se ha referido a las informaciones publicadas sobre la presencia de más de 400 personas inmigrantes en Almería "que permanecen sin entrar en el programa de acogida y que están durmiendo en los parques por culpa de la negligencia absoluta de la Junta de Andalucía".

Ha denunciado que "somos la única comunidad autónoma que no hace test PCR a los inmigrantes que llegan a nuestras costas", y ha afirmado que "esto es una insolidaridad brutal y se está poniendo en riesgo la salud de todos los andaluces, no es una política sensata ni seria y estamos jugamos con la salud de todos los ciudadanos". "Es obvio que la Junta no está a la altura de las circunstancias", ha insistido.