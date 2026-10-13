PSOE-A critica que Moreno "respalde" el fallo del TS sobre la 'ley de nietos' "especialmente grave" para Andalucía

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atiende a los medios. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha criticado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "respalde" la decisión que ha adoptado el Tribunal Supremo (TS) en relación a la conocida como 'ley de nietos' que es "especialmente grave" para Andalucía, que fue "la tierra a la que más gente se represalió después y durante la Guerra Civil y el franquismo".

Así lo ha aseverado el diputado socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz al hilo de la decisión del Tribunal Supremo de rechazar este pasado lunes el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos', y señalase que no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.

Mario Jiménez ha calificado de "absolutamente injustificable en términos institucionales y jurídicos" dicha decisión con la que "se va a impedir que 116.000 españoles puedan participar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre", y al respecto ha remarcado que Andalucía fue "la tierra a la que más gente se represalió después de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil y durante el franquismo".

"Fue la tierra a la que más gente se asesinó, a la que más gente se purgó, y de la que más gente tuvo que salir fuera de España para salvar su vida ante la represión asesina del franquismo", ha advertido Mario Jiménez en esa línea.

El representante socialista ha sostenido que la decisión adoptada por el TS está "inspirada por la extrema derecha", que es la que "provocó en España el golpe de Estado y un millón de muertos", y ha denunciado en esa línea que "la misma extrema derecha, 60 años después, está intentando impedir que los descendientes de los represaliados puedan participar en unas elecciones democráticas".

Mario Jiménez ha criticado que, con la decisión del Tribunal Supremo, a "gente que ya votó, que ya ha participado en otras elecciones, ahora se les roba el derecho de voto disociando la condición de ciudadanía de los derechos políticos que todos los ciudadanos españoles tenemos por el mero hecho de serlo".

El representante socialista ha alertado de que esa decisión es "especialmente grave" para Andalucía, porque a unos "20.000 andaluces, cientos arriba, cientos abajo, hijos de andaluces, nietos de andaluces que siguen vinculados a Andalucía, se les va a hurtar el derecho al voto".

Dicho esto, Jiménez ha tildado de "absolutamente intolerable" que el PP "respalde una decisión de esas características", y que también lo haga el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y al hilo ha denunciado el "proceso de radicalización hacia la derecha" que, en su opinión, se está dando con el también presidente de la Junta y con el PP andaluz y a nivel nacional.

"Queremos que la gente lo vea y lo lea con claridad, y que todo el voto progresista se movilice en Andalucía para parar a aquellos que le quieren quitar el voto a la gente", ha proclamado el representante del PSOE-A antes de defender que quienes tienen derecho al voto deben "ejercerlo con conciencia de qué pretenden estos señores, que es volver a recortar las libertades públicas, volver a hacer de nuestra democracia un ambiente irrespirable".

"Eso tiene que tener una reacción democrática, y ojalá sea así el próximo 29 de noviembre cuando los andaluces vayamos a votar", ha abundado Mario Jiménez, quien ha abogado por que quienes acudan a las urnas ese día voten tanto por ellos mismos como por "aquella gente a la que se le ha hurtado el derecho al voto".

BALANCE DE CIEN DÍAS DE GOBIERNO DE PP-A Y VOX

Por otro lado, a Mario Jiménez le han preguntado por los alrededor de cien primeros días de gobierno de coalición de PP-A y Vox en la Junta, tras el pacto que ambas formaciones firmaron a principios de julio, y al respecto ha señalado que en este periodo de tiempo se ha producido "una radicalización de la vida política en Andalucía porque así lo ha decidido Moreno Bonilla" al "traer a los radicales" de Vox "al gobierno de las instituciones andaluzas".

Según ha incidido el diputado socialista, eso "se traduce en radicalización" y en "un empeoramiento de la calidad del aire democrático" en la comunidad autónoma, y todo ello ha venido "de la mano y por decisión de Moreno", que "ha traído el ruido, la confrontación, el enfrentamiento, el insulto" a la política andaluza, según ha lamentado.

Mario Jiménez ha agregado que estos primeros cien días de gobierno de coalición de PP-A y Vox no ha supuesto "nada" en "términos institucionales", ni "de gestión" ni de "medidas de gobierno" para Andalucía, ni "en términos de propuestas para los principales problemas de los andaluces", ha abundado.

"Cien veces nada" en "cien días" de gobierno, "ese es el balance de gestión de Moreno Bonilla", ha denunciado el portavoz socialista antes de incidir en señalar que "lo único que ha traído" Moreno "a la política andaluza para conservar el sillón de presidente de la Junta de Andalucía" ha sido "la radicalización y el extremismo".

Mario Jiménez ha concluido sentenciando que "hay precios que no merecen en la vida pagarse", pero Juanma Moreno, "en una ausencia absoluta de principios morales y de valores éticos, ha decidido pagarlos de la manera que se puede ver, empeorando sensiblemente la calidad democrática de nuestra autonomía", según ha sentenciado el diputado socialista.