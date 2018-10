PSOE-A critica a Podemos que "de pronto" quiera acordar los presupuestos andaluces de 2019 tras "tres años sin aportar"

Publicado 23/07/2018 13:48:03 CET

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha criticado que Podemos Andalucía se pase "tres años sin aportar, sin querer llegar a acuerdos" y "de pronto" proponga acordar los próximos presupuestos de la comunidad para 2019. "Suena a titular de un día, en vez de voluntad de verdad a llegar a acuerdos", ha advertido.

Así ha respondido a la propuesta de la portavoz adjunta del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, quien señaló que existen "elementos objetivos suficientes" para elaborar los Presupuestos andaluces de 2019, por lo que ha invitado al PSOE-A a "negociar" y trabajar "a partir de mañana mismo" en la elaboración de unas cuentas que "blinden los servicios públicos, los derechos sociales y permitan reducir la desigualdad", que es, a juicio de Lizárraga, el principal problema de la comunidad andaluza.

No obstante, Cornejo ha insistido en que su partido "siempre" intenta dialogar con las diferentes formaciones políticas para aprobar leyes tan importantes como los presupuestos. "A la hora de elaborar los presupuestos volveremos a contar con todas las formaciones, aunque ya sabemos lo que algunos han hecho en los últimos tres años".

"No solo el PP, también Podemos o IU, que no han querido avanzar en la aprobación de unos presupuestos sociales y de desarrollo para esta tierra", ha apuntado Cornejo, quien ha señalado que hasta que no se conozcan las entregas a cuenta y el objetivo de déficit no se conocerán la disponibilidad de los recursos para las cuenta andaluzas.

De igual manera, el secretario de Organización del PSOE-A ha instado a Podemos Andalucía y a IULV-CA a hablar de los problemas de los ciudadanos. "Ya ha pasado tiempo y deberían dejar de hablar de sí mismos", ha advertido.