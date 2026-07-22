PSOE defenderá una moción en la Diputación de Jaén para exigir a la Junta que corrija "el caos organizativo" del Infoca

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JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Jaén ha registrado una moción en la que insta a la Junta de Andalucía a corregir de manera el "caos organizativo y los graves desajustes laborales" en el Plan Infoca.

Para ello, la iniciativa solicita la constitución inmediata de una comisión de seguimiento con la participación de las organizaciones sindicales, al tiempo que reclama una línea de financiación y asistencia técnica para que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan elaborar sus planes de emergencia.

El diputado provincial José Luis Hidalgo ha trasladado el apoyo del PSOE a las reivindicaciones de los trabajadores del operativo Infoca y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), calificando la situación actual de "insostenible". Según ha denunciado, los profesionales demandan "condiciones dignas de trabajo, medios a la altura de las circunstancias y vehículos que les garanticen la seguridad".

Hidalgo ha detallado que el colectivo soporta condiciones laborales "inadecuadas", con concursos de promoción y traslado que no se resuelven anualmente. Asimismo, ha censurado la situación de los bomberos forestales vigilantes, a quienes la Junta "obliga a estar en activo hasta los 67 años" al no aplicarles los coeficientes reductores para la jubilación.

A esto ha sumado que el servicio de emergencias 112 "ya ha sido puesto en manos de un fondo de capital riesgo", lo que, a su juicio, confirma "la estrategia privatizadora de la Junta".

El diputado socialista ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que haya admitido públicamente que este verano ya se ha quemado tres veces más superficie que el año pasado. "Lleva siete años deteriorando el Infoca, mirando para otro lado, no adoptando medidas, dejando de incorporar a 100 bomberos forestales en la provincia de Jaén y no colaborando con los ayuntamientos", ha apuntado Hidalgo.

Por otro lado, la moción del PSOE pone el foco en la falta de recursos de las entidades locales para hacer frente a la prevención de incendios. Hidalgo ha alertado de que 58 municipios de la provincia de Jaén no cuentan con planes municipales de emergencia al tratarse de localidades pequeñas que carecen de medios técnicos o económicos, "sin que la Junta haya puesto en marcha mecanismo alguno para facilitarles estos medios".

Esta situación, según ha apuntado, se extiende a más de 400 municipios en toda Andalucía que carecen de plan local de emergencias contra incendios forestales, citando como ejemplo el municipio de Los Gallardos (Almería).

Por todo ello, la iniciativa socialista reclama al Gobierno andaluz una línea específica de financiación y asistencia técnica para la redacción de estos planes en municipios menores de 20.000 habitantes. "Menos propaganda, menos publicidad y más recursos reales para servicios públicos que desempeñan una extraordinaria labor y que tienen que realizarse con las máximas condiciones de seguridad", ha concluido Hidalgo.