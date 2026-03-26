PSOE-A defiende lo "claro" que habla Montero y rechaza "los cuentos de estabilidad" de Moreno: "Quiere impunidad"

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido este jueves lo "claro" que habla "siempre" la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, frente al "suavón" del presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, del que ha criticado sus "cuentos de estabilidad", cuando lo que realmente persigue el dirigente 'popular', en opinión del portavoz socialista, es "impunidad".

Son ideas que Mario Jiménez ha trasladado en una rueda de prensa, en la sede del PSOE-A en Sevilla, que ha comenzado evaluando la acción de Juanma Moreno a lo largo de la legislatura que ahora acaba "con respecto a los casos de corrupción que han afectado" al PP, comenzando por el de "la trama de los contratos" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que esta misma semana han "comparecido" ante un juzgado "responsables" de dicho órgano de la administración andaluza.

Además, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A se ha referido al caso de "corrupción" que afecta al expresidente del PP de Almería, entre otros, y que constituye, a su juicio, "una de las tramas de corrupción más graves de las que hay en España", que afecta "de lleno al PP andaluz y a Moreno Bonilla", según ha aseverado.

En esa línea, Mario Jiménez ha sentenciado, de cara a las elecciones del 17 de mayo, que "votar a Moreno Bonilla es blanquear la mafia del PP de Almería", porque el presidente del PP-A "no ha dado una respuesta a la altura de lo que ha pasado en esa provincia", teniendo en cuenta, según ha agregado, que "todo el PP de Almería conocía lo que estaba pasando en esa trama mafiosa", y ante la que el líder 'popular' andaluz "se hizo el sueco" y "miró para otra parte porque no se atrevía a enfrentarse" a ella.

Mario Jiménez ha criticado que Moreno "no ha hecho nada, ni para asumir responsabilidades, ni para dar explicaciones ni para trasladarle información a la ciudadanía de lo que ha pasado en esa cueva de ladrones, sino que más bien ha estado entorpeciendo sistemáticamente que se conozca la verdad de lo que ha pasado en el PP de Almería", de modo que Moreno "se está haciendo cómplice político de los tejemanejes y de esa trama mafiosa en la que se ha convertido el PP de la provincia de Almería", según ha sostenido.

AFEA "CINISMO" A MORENO

Por otro lado, el representante del PSOE-A ha criticado unas declaraciones "ridículas" del presidente del PP-A reivindicando a su partido como "el de la clase media y trabajadora", cuando la "derecha andaluza" ha sido "históricamente la más dura de este país", según ha aseverado Mario Jiménez, que ha afeado así a Moreno "un nuevo ejercicio de cinismo y de hipocresía" con ese mensaje.

El portavoz socialista ha replicado que el PP-A es "el partido de los 'señoritos' en Andalucía, el que gobierna para la gente rica y poderosa, el que le destroza la vida a las clases trabajadoras y medias de esta tierra", y al respecto ha criticado el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados a iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Mario Jiménez ha considerado que Moreno "ha perdido la vergüenza política y ya es capaz de presentarse como cualquier cosa pensando que todo el mundo le va a comprar lo que él quiera", de forma que "está en un estado de soberbia absoluta en el que cree que cualquier sandez, estupidez o 'boutade' que ponga encima de la mesa se le va a comprar como una ocurrencia".

"El partido de los trabajadores en Andalucía es el Partido Socialista Obrero Español, el que construyó el Estado del Bienestar" y el que lo "va a rescatar" en Andalucía "bajo la presidencia de María Jesús Montero en la Junta", ha proclamado también Mario Jiménez, quien ha defendido que los socialistas ya construyeron la sanidad y educación pública, así como los servicios sociales y el sistema de dependencia en Andalucía, según ha sostenido.

El dirigente socialista también ha criticado lo "pesado" que, en su opinión, está Juanma Moreno reivindicando la "estabilidad" vinculada a su gobierno, y frente a ello Mario Jiménez ha pedido a los andaluces que "no le compren" al presidente del PP-A esos "cuentos", porque Moreno "no quiere estabilidad política en Andalucía", sino "impunidad política", ha aseverado el representante del PSOE-A.

En esa línea, ha señalado que Moreno "no quiere que nadie le moleste en su plan de ejercicio arrollador del poder, de ese rodillo político con el que ha machacado desde la mayoría absoluta a las organizaciones sociales que se han atrevido a levantarse frente a lo que estaba pasando con el Estado del bienestar en Andalucía, o con ese rodillo con el que ha machacado a los partidos en la oposición" en el Parlamento en la legislatura ahora agotada.

Mario Jiménez ha cuestionado además "qué estabilidad puede haber en Andalucía si las familias no saben si van a llegar a final de mes, o si cuando enfermas dudas de que el sistema público de salud vaya a atenderte en tiempo para prevenir tu enfermedad o algo más grave".

De igual modo, el representante del PSOE-A ha criticado que Moreno "se atreva a hablar de soberbia al referirse" a María Jesús Montero, y en ese punto ha pedido a Moreno y a "los medios de la derecha" que "se acostumbren" a que la secretaria general y candidata socialista es "una líder política que siempre habla claro y que no tiene dobleces".

"Sé que hay mucha gente acostumbrada a las mentiras, a las dobleces, al suavón de Moreno Bonilla, que dice una cosa cuando está haciendo otra cosa, al de las lágrimas de cocodrilo al que sólo le importa el dolor de unas víctimas mientras a otras las desprecia, castiga y persigue incluso judicialmente", ha manifestado Mario Jiménez.

EL PP PROYECTA "MIEDO" ANTE LA CANDIDATURA DE MONTERO

El representante del PSOE-A ha sostenido que el PP "está en una estrategia permanente de impugnación de la alternativa que representa el PSOE en Andalucía y el proyecto que lidera María Jesús Montero, y eso sólo refleja miedo" por parte de los 'populares', que "han estado envenenando, lanzando bulos" sobre la dirigente socialista "porque no quieren que se hable de lo que significa el proyecto de cambio que representa" ella "para esta tierra", ha abundado Mario Jiménez.

El también parlamentario onubense ha defendido que "la decisión de María Jesús Montero de encabezar el proyecto socialista en Andalucía tiene un valor político muy importante, porque refleja una apuesta de primer nivel del proyecto socialista en Andalucía, de ir a por todas, de ir a por la mejor, para que la mejor traiga lo mejor para Andalucía".

Ha destacado que Montero "no se ha quedado cruzada de brazos ante lo que está ocurriendo en esta tierra", donde "se nos va la vida en estas elecciones" del 17 de mayo, y "ha dado un paso al frente" con el que "está interpelando a los progresistas de Andalucía para que también den un paso al frente, para que pasemos de la evaluación del desastre de Moreno Bonilla y de su gobierno a la acción", que "es el voto", ha agregado.

Mario Jiménez ha aseverado que, "con su decisión, María Jesús Montero está interpelando, apelando, llamando a la mayoría progresista de esta tierra", para que "dé un paso al frente y cambie la realidad de Andalucía", y ha defendido que, "en el Parlamento de Andalucía, sólo el liderazgo de una persona de la experiencia, la capacidad, el conocimiento, la fuerza, el compromiso de María Jesús Montero va a hacer posible ese cambio".

El representante del PSOE-A ha concluido que en su partido les "gustaría" que, "cuando se cierren las urnas" de las elecciones del 17 de mayo, "haya una gran sonrisa en Andalucía de la gente progresista que habrá visto que se abre una nueva etapa de esperanza, de prosperidad, de progreso y de seguridad para los andaluces" con una hipotética victoria de la candidatura de Montero.

