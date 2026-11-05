PSOE defiende la gestión socialista en agricultura, educación, y vivienda frente a la "inacción" de PP y Junta en Jaén

Pleno de la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido la gestión y las políticas impulsadas por el Gobierno de España y la Diputación de Jaén en defensa de los sectores productivos y sociales de la provincia, al tiempo que ha censurado con dureza la "inacción", los "bulos" y el "bloqueo sistemático" del PP y del Gobierno andaluz en materias clave como la agricultura, la educación especial, el acceso a la vivienda y la gestión de residuos.

En el marco del pleno celebrado en la Diputación de Jaén, el diputado socialista Javier Perales ha valorado las medidas de apoyo al sector agrícola frente a un PP al que ha acusado de mentir a los profesionales del campo y de no presentar "ni una sola propuesta".

Perales ha apuntado que, ante las dificultades por la sequía, el incremento de costes y la incertidumbre de precios, la Diputación de Jaén movilizó 20 millones de euros en planes extraordinarios de empleo durante dos años de grave sequía, frente a los "cero euros" aportados por la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha destacado las bonificaciones, ayudas directas y medidas fiscales del Gobierno de España para paliar el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes, criticando que la Junta de Andalucía no haya implementado ninguna medida extraordinaria para bonificar el gasoil a pesar de recibir ingresos por los impuestos de hidrocarburos. "El PP no le exige nada a Moreno Bonilla", ha dicho.

Perales también se ha referido al "bulo" del PP que afirmaba que los agricultores habían perdido un 25 por ciento de sus ayudas de la PAC, aclarando que los populares "usaron un primer pago incompleto para generar alarma" antes de que se completara el abono anticipado.

Respecto a las críticas de la derecha sobre la entrada de aceite de Túnez, ha recordado que esta medida responde a un acuerdo euromediterráneo firmado en 1998 bajo el Gobierno de José María Aznar (PP) que fijaba un contingente exento de arancel, sin que los populares lo modificaran en los 15 años posteriores en los que gobernaron.

Por otra parte, el pleno de la Diputación ha aprobado, con el voto a favor del PSOE y el voto en contra del PP, una moción para exigir a la Junta de Andalucía la mejora urgente de la atención educativa a menores con necesidades educativas especiales en la educación pública.

La diputada socialista Francisca Medina ha denunciado que la Junta no está aportando los recursos necesarios para garantizar que este alumnado aprenda y participe en igualdad de condiciones.

La iniciativa reclama la ampliación de plazas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) con cobertura continua durante toda la jornada escolar --incluyendo comedor y aula matinal--, la dotación de recursos materiales y espacios adecuados, y un incremento sustancial de las horas de intervención en Audición y Lenguaje, Orientación y Pedagogía Terapéutica.

"Las familias no están pidiendo privilegios, están pidiendo algo tan básico como que los recursos estén disponibles desde el primer día de clase", ha aseverado Medina, al tiempo que ha instado al PP a exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que se ponga las pilas".

En materia de vivienda, el Grupo Socialista ha sacado adelante una moción, rechazada por el PP, para impulsar medidas que garanticen el acceso a un hogar digno y apoyar los decretos estatales del 6 de octubre. La iniciativa exige a la Junta de Andalucía que respalde estas medidas y que transfiera a la Diputación de Jaén los fondos del Plan Estatal de la Vivienda que "no quiera o no sepa gestionar".

La diputada provincial Isabel Uceda ha criticado el "no por el no" de la derecha y ha acusado a PP y Vox de "convertir la vivienda en un campo de batalla ideológica". Uceda ha censurado que el Gobierno andaluz se haya "declarado en rebeldía institucional" al rechazar el reparto de 1.200 millones de euros del Gobierno de España.

Asimismo, ha lamentado la falta de inversiones de la agencia autonómica AVRA en la provincia, citando los casos de Jaén capital --donde el Ayuntamiento cedió suelo en 2025 para 500 viviendas protegidas "sin que se haya hecho nada"-- y Úbeda, con una parcela con licencia de obras paralizada desde 2021.

Finalmente, el diputado socialista José Luis Hidalgo ha acusado al PP de "desinformar y falsear" los datos relativos a la gestión de la recogida de residuos textiles en la provincia.

Hidalgo ha rechazado el "bulo" de que la Diputación se enriquece con los dividendos de Resurja, detallando que los dividendos reales ascienden a 1,8 millones de euros, los cuales forman una pequeña parte de los 23,8 millones de euros que la Diputación invierte en la gestión y tratamiento de residuos sin repercutir costes a los ayuntamientos.

En contraste, ha denunciado que desde 2023 la Junta de Andalucía "se ha echado al bolsillo" más de 400 millones de euros (más de 30 millones en Jaén) por el impuesto de vertederos cobrado a los ciudadanos.

Hidalgo ha mostrado su preocupación por el mensaje del PP sobre el destino de la ropa usada, aclarando que la Diputación no tiene proyectos de cooperación internacional para enviar estas prendas fuera de España.

El diputado ha recordado que el contrato con Cáritas estipula que el 100% de la ropa recogida es para dicha entidad, con destino prioritario en la provincia de Jaén, y ha acusado al PP de intentar "sembrar el mensaje inhumano de prioridad nacional hasta con la ropa usada".