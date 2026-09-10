PSOE defiende que Lopera (Jaén) no se para y el Ayuntamiento "prioriza servicios y proyectos frente a la pinza IU-Vox"

Ayuntamiento de Lopera. - AYUNTAMIENTO DE LOPERA

LOPERA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Lopera (Jaén) ha asegurado este jueves que el municipio "no se para" y el Ayuntamiento que dirige "pioriza los servicios y los proyecto frente a la pinza de IU y Vox".

Así lo ha indicado en una nota después de que ambos grupos de la oposición hayan señalado la necesidad de recuperar la "normalidad democrática" en el Consistorio después de que el equipo de gobierno lleve más de un año sin convocar plenos ordinarios.

Al respecto, el PSOE ha lamentado la "estrategia de confrontación y la pinza de intereses" de Izquierda Unida y Vox, dos formaciones situadas en extremos ideológicos que coinciden en el mismo objetivo de "desgastar la acción del gobierno municipal".

Frente a esa dinámica, ha asegurado que "el equipo de gobierno está centrado en lo verdaderamente importante: el servicio a los vecinos, la atención a las necesidades del pueblo y la puesta en marcha de iniciativas que mejoren el día a día de los loperanos".

Para el PSOE, es "especialmente incongruente" que IU y Vox reclamen la celebración de plenos "cuando la actividad plenaria no se ha detenido", ya que el Ayuntamiento de Lopera ha celebrado sesiones extraordinarias, las dos últimas los días 21 y 31 de julio.

"Dos sesiones, en las que la oposición de IU, Vox y PP, curiosamente no han asistido, desentendiéndose de aprobar proyectos importantes para nuestro pueblo como son el Plan de Empleo y las ayudas por las borrascas de la Diputación", ha afirmado.

Ha señalado, además, que la oposición "tiene garantizado el acceso a la información municipal" y ha rechazado cualquier "intento de presentar como falta de transparencia lo que es una actividad administrativa y plenaria plenamente fiscalizada".

"No tiene sentido que la preocupación de IU y Vox sea el formato burocrático de las reuniones cuando los plenos a los que sí han acudido no han presentado ni una sola propuesta para mejorar la calidad de vida de los loperanos y loperanas o para resolver sus problemas reales. Sus intervenciones se orientan habitualmente a la crítica o al rechazo, pero no plantean alternativas viables que ayuden a construir", ha afirmado.

En este punto, ha recalcado que, "mientras IU y Vox están instalados en el ruido" y en una "pinza para confrontar", los socialistas están centrados en trabajar por y para Lopera. "Los plenos son un espacio para el diálogo y el debate político, no un escenario para la política de desgaste", ha apostillado.

Por otro lado, se ha referido a las críticas sobre la situación de la residencia de personas mayores gestionada por la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. El PSOE ha afeado la "irresponsabilidad tremenda" de IU y Vox al "sembrar dudas e incertidumbre sobre el futuro del centro, jugando con el miedo de las personas residentes, de sus familias y de las trabajadoras".

Sobre este asunto, ha subrayado el compromiso municipal con la residencia, como demuestra el reciente anuncio de ayudas directas para los residentes. "Mientras IU y Vox se dedican a crear alarmismo social, el equipo de gobierno socialista se dedica a buscar soluciones reales para garantizar la viabilidad económica del centro y la tranquilidad de nuestros mayores, sus familias y las trabajadoras", ha añadido.

Por último, el PSOE ha tendido la mano a la oposición para dialogar sobre los asuntos que de verdad importan al municipio, pero ha exigido "rigor, madurez política y que se deje de bloquear la gestión municipal con alianzas antinaturales que solo buscan el desgaste del equipo de gobierno a costa del bienestar de Lopera".