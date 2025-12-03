PSOE defiende que la reactivación industrial de Linares (Jaén) y de la provincia tiene sello socialista

Archivo - Juan Latorre/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "haya perdido hoy los papeles con una rabieta infantil" en el pleno del Parlamento, demostrando "un nerviosismo y una desesperación impropias de alguien que ocupa esta importante responsabilidad institucional", al tiempo que ha defendido que la reactivación industrial de Linares (Jaén) y de la provincia tiene sello socialista.

En un comunicado, Latorre ha aconsejado a Moreno que "se tome una tila urgentemente y se tranquilice", porque "ha llevado la confrontación a unos extremos muy desagradables, mintiendo descaradamente y faltando el respeto" al Gobierno de España y a su vicepresidenta "con una deslealtad institucional apabullante".

El líder socialista ha hecho hincapié en un comunicado en que "la reactivación industrial de Linares y de la provincia de Jaén está siendo posible por la implicación, la apuesta y el dinero del Gobierno de España". Como ejemplo de ese sello socialista se ha referido al Cetedex, a las ayudas a empresas para su instalación en Linares, el contrato de 82 millones con Sicnova, las obras de mejora en la Estación de Linares-Baeza o la inversión de 97 millones para acortar el tiempo de viaje por tren a Madrid.

Frente a ello, ha señalado que del Puerto Seco, del ramal de Vadollano o de la playa de vías de Santana, "hay un cero patatero de Juanma Moreno". Para Latorre las palabras del presidente de la Junta "son aún más ridículas cuando todos conocemos el historial de Juanma Moreno en la provincia, que es apropiarse de las inversiones del Gobierno de España".

"Moreno vino a hacerse la foto al nuevo Centro de Salud de La Alameda en Jaén o a la puesta en marcha de un PET-TAC y dos gammacámaras en el Hospital, inversiones pagadas por el Gobierno de España. Qué bochorno y qué desfachatez las de Juanma Moreno, haciéndose esas fotos sin poner ni un céntimo", ha concluido Latorre.