PSOE-A denuncia el "atraco" del concierto privado y exige a la Junta destinar los 533 millones a la sanidad pública

SEVILLA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha denunciado que el nuevo acuerdo marco del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades privadas por un total de 533 millones de euros supone un nuevo "atraco en toda regla", un "robo y saqueo" por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la sanidad pública para "fortalecer" y "enriquecer" a la sanidad privada.

Así lo ha expresado Prieto en una nota, que ha exigido al presidente del Ejecutivo andaluz que invierta esos 533 millones de euros en la sanidad pública. "Si la sanidad pública andaluza ha colapsado ha sido por la mala gestión y las políticas sanitarias de Moreno", ha subrayado.

De este modo, la portavoz socialista ha advertido de que el argumento utilizado por el PP de que "mejorarán las listas de espera con esta inversión millonaria en la privada" es un "engaño". "Las listas de espera se han triplicado desde 2018 en Andalucía y la comunidad posee las peores listas de espera de todo el país", ha lamentado, toda vez que ha incidido en que desde que Moreno llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía "ha destinado a la privada un total de 3.500 millones de euros".

La portavoz de Salud ha denunciado que este nuevo "saqueo", que "debilita" a la sanidad pública, se suma a los 1.500 millones de euros que la Justicia investiga en la Trama SAS. La socialista ha señalado que las salas de espera para pruebas diagnósticas del SAS están "vacías", pero, a pesar de ello, "se derivan millones de pruebas al sector privado".

De manera similar, ha denunciado que los quirófanos funcionan a "medio gas", mientras se destinan "millonarios conciertos a la sanidad privada". "No tiene ningún sentido, salvo que el objetivo sea debilitar la sanidad pública y enriquecer a la privada", ha subrayado con firmeza.

Por último, Prieto ha sido tajante al referirse al modelo de gestión del presidente del Ejecutivo andaluz y del PP: "Esto es lo que hace el PP allí donde gobierna. Es una auténtica desgracia para la sanidad pública andaluza".