PSOE-A denuncia el "daño" de Moreno a la Defensoría del Pueblo, con la propuesta de Bosquet "de la mano" de Vox

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista, Mario Jiménez, este martes - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado este martes el "daño" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a hacer a la Defensoría del Pueblo Andaluz, con una propuesta como nueva titular al frente de la institución, la de la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet, de la "mano de la extrema derecha" de Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, el portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha criticado la "actitud absolutamente intolerable en términos democráticos" con la que Moreno ha abordado la renovación de una figura absolutamente esencial en el funcionamiento de la democracia en Andalucía como la Defensoría del Pueblo Andaluz. Ha apuntado que, por primera vez en la historia de la autonomía, "no se ha sometido a diálogo y consenso" la elección de la persona al frente de esa institución, entre el partido del Gobierno y el primer partido de la oposición.

Para Jiménez, "ese personaje que se ha pretendido construir Moreno Bonilla, de ser una persona tolerante, dialogante, moderada y que hace del entendimiento institucional su manera de gobernar", ha terminado gobernando las instituciones andaluzas "de una manera absolutamente arbitraria, tendenciosa, partidista y alejada de todo principio mínimo en términos institucionales".

"Lo que ha hecho Moreno Bonilla le hace daño a la autonomía andaluza y a la figura de la Defensoría del Pueblo Andaluz", ha apuntado Jiménez, para quien esa falta de "diálogo y de acuerdo" con otras fuerzas políticas provoca que la nueva persona titular de la institución ya "nazca con un barniz tendencioso y de parte, lo cual debilita enormemente el papel central que tiene que jugar" la Defensoría del Pueblo Andaluz.

Según ha agregado, es "absolutamente intolerable" que el PP-A haya hecho la propuesta para la Defensoría "de la mano de un partido como Vox, de la extrema derecha, que no se alinea en la defensa de los intereses y de los derechos de los más vulnerables".

Mario Jiménez se ha preguntado a quién va a defender Marta Bosquet, "cuya cruceta va a mover como si fuera una marioneta la extrema derecha en esa institución, cuando haya que defender a un colectivo de mujeres que sufren la violencia, con una extrema derecha que niega esa violencia, o a un colectivo de trabajadores a los que se le está tratando en términos laborales de manera desigual o con precariedad", cuando Vox es un partido "que no cree en el derecho de los trabajadores y que plantea públicamente machacar y hacer desaparecer a los sindicatos de clase".

Ha denunciado que Moreno "ha puesto absolutamente en tela de juicio la credibilidad, la institucionalidad y el respaldo del conjunto de la Cámara" a la futura Defensora del Pueblo Andaluz.

Asimismo, ha considerado que Moreno "se tenía que haber tapado un poquito, porque la señora Bosquet es en estos momentos alto cargo" de la Junta, al estar al frente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural). "Directamente del nombramiento del Consejo de Gobierno como alto cargo a Defensora del Pueblo Andaluz, ¿qué credibilidad va a tener la señora Bosquet en defensa de los andaluces frente a posibles agresiones o vulneración de derechos por parte de la institución que gobierna el PP-A, la Junta?", ha planteado el dirigente socialista.

"Moreno Bonilla ha puesto a una mandada al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz.

No se puede hacer más daño ni se puede ser más torpe y más obsceno, y no se puede ser menos institucional ni se puede respetar menos el Estatuto de Autonomía", ha criticado Mario Jiménez.