PSOE denuncia el "desprecio" del PP en Diputación a las familias que sufren cortes de luz

El diputado provincial del PSOE de Granada, Paco Cuenca. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado el "desprecio" del gobierno del PP en esta institución a las miles de familias y a las decenas de municipios de la provincia que sufren cortes de luz y le ha exigido que ayude en la lucha contra esta problemática.

En un comunicado, los socialistas han afeado al PP su voto "en contra a la moción socialista que pedía que el gobierno de Francisco Rodríguez se implique en este ámbito", reclamándole, además, a la Junta que "vele por la calidad del servicio eléctrico, tal y como le corresponde por ley" y a las empresas del sector que "mejoren" la infraestructura.

"En lugar de posicionarse de lado de las y los granadinos que están padeciendo este drama, el PP opta por mirar para otro lado y defender a Moreno Bonilla y a las empresas", ha lamentado el diputado provincial Paco Cuenca.

Ha recordado que hace más de dos años el pleno de Diputación, a propuesta del PSOE, aprobó una iniciativa en ese sentido, y la institución provincial "no ha hecho absolutamente nada", y ha censurado que el PP ahora "se oponga a adoptar un papel activo en esta tarea que debe ser coordinada".

"Más aún cuando se trata de la administración que representa a todos los municipios de la provincia y un importante número de los mismos padecen día tras día cortes de luz", ha apostillado.

Así, Cuenca ha afirmado que el rechazo del PP demuestra que "no le importa en absoluto que haya familias que, pese a pagar sus recibos de la luz, se vean obligados a perder alimentos, que personas electrodependientes no puedan hacer uso de sus respiradores, que los pequeños negocios se vean obligados a echar la persiana al no poder desarrollar su actividad o que servicios públicos como la sanidad o la educación no puedan prestarse con normalidad".

"Este gobierno del PP en la Diputación no es el que merece la provincia y sus municipios. Con esta forma de actuar evidencia que sus prioridades no son la gente y los problemas que le afectan a su día a día", ha expuesto.