PSOE denuncia el incumplimiento "reiterado" del calendario de plenos en Rus (Jaén)

Archivo - Ayuntamiento de Rus - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado el incumplimiento "reiterado" del calendario de plenos por parte del equipo de gobierno --PP, CS y Mi Rus-- del Ayuntamiento de Rus (Jaén), y que ellos mismos aprobaron al principio de la legislatura.

El secretario general y portavoz del PSOE de Rus, Manuel Hueso, ha indicado en un comunicado que desde que "desde el pasado mes de enero el PP obtuvo la alcaldía de Rus, todos los plenos se han hecho cuando les ha venido a bien sin cumplir el calendario aprobado por ellos".

El PSOE de Rus ha expuesto la vulneración de forma continuada del calendario plenario desde la elección de la nueva alcaldía en enero de 2025. "El Ayuntamiento no ha tenido ni la consideración de contestar el requerimiento presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, lo que es una certificación de la falta de respuesta denunciado por el PSOE", ha dicho Hueso.

Ante esta falta de respuesta, el Defensor del Pueblo Andaluz ha enviado un nuevo requerimiento al Ayuntamiento, tras no obtener contestación del primero de ellos, para solicitar que se resuelva sin más dilaciones, el escrito presentado por el PSOE de Rus, requerimiento que tampoco han contestado, "demostrando una grave falta de transparencia y desacato al Defensor del Pueblo Andaluz".

Para Hueso, este incumplimiento del calendario de plenos interfiere en la acción de la oposición, pues "al no tener una planificación se provoca una vulneración de derechos y deberes de la oposición, al no poder ejercer sus funciones de manera responsable".

"Los ciudadanos deben tener una administración seria y competente, cosa que no se está demostrando con este incumplimiento del acuerdo del calendario plenario. Si este equipo de gobierno no es capaz ni de cumplir sus propios acuerdos, no podemos esperar mucho más de ellos", ha concluido Hueso.