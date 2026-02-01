PSOE-A denuncia que Junta ha "colapsado" el sistema de dependencia y casi 7.000 andaluces murieron en 2025 sin "ayuda"

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo - PSOE-A

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado este domingo que Andalucía es la comunidad autónoma "con mayor espera para acceder al sistema de la Dependencia" y que es "vergonzoso" que, en 2025, 6.995 personas fallecieran "sin haber llegado a recibir la prestación o el servicio que les correspondía por culpa de la lista de espera".

En un comunicado, Ruiz Espejo ha lamentado que, tras siete años de gobierno del PP-A, Andalucía sea "incapaz de abandonar el furgón de cola" de la dependencia.

Además, tal y como ha censurado Espejo, "lejos de mejorar la atención, se mantiene el copago para los usuarios y se incrementan los costes de servicios esenciales, como el de comedor en los centros de participación activa para mayores, que ya acumula una subida de 5,6 euros por comida diaria, dificultando el acceso a una nutrición adecuada para muchos usuarios".

"Demora, lista de espera, copagos y personas fallecidas marcan la gestión de la dependencia en Andalucía del Partido Popular y de Moreno Bonilla", ha sentenciado el socialista, quien ha recordado que ni las leyes ni los cambios de modelo impulsados por la Junta en los últimos dos años "han servido para agilizar un sistema que se encuentra en una situación crítica para miles de familias andaluzas".

Ha exigido al presidente andaluz tomar medidas para "paliar el dolor de las familias y afectados": "Las familias y los dependientes exigen revertir esta situación de inmediato".

En este sentido, Ruiz Espejo ha subrayado que la única solución pasa por "mejorar la financiación de manera real, aumentar y dotar adecuadamente las plantillas de profesionales y mejorar sustancialmente la gestión administrativa", para que ningún andaluz más pierda su derecho a una vida digna "mientras espera una resolución que nunca llega".