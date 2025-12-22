PSOE denuncia que la Junta "recorta" otras 19 unidades de Infantil y Primaria en la provincia de Jaén

Archivo - El parlamentario autonómico por el PSOE de Jaén Jacinto Viedma/Archivo - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado que la Junta de Andalucía ha vuelto a recortar otras 19 aulas en este presente curso y a esto le ha sumado el cierre de la sede de un colegio rural en Guadalén, pedanía de Vilches (Jaén) a la que el presidente de la Junta "ha dejado sin centro escolar a pesar de tener una demanda de cuatro familias".

El parlamentario socialista Jacinto Viedma ha explicado en un comunicado que la Junta ha creado 41 unidades de Infantil y Primaria, pero en cambio ha suprimido 60, por lo que se produce "un nuevo saldo negativo de 19 aulas perdidas". Además, ha manifestado que la provincia de Jaén "ha perdido ya 234 unidades de Infantil y Primaria y siete centros educativos desde que gobierna Moreno Bonilla".

La ciudad más perjudicada es Jaén, con siete unidades recortadas. Ciudades como Andújar, Úbeda, La Carolina, Alcaudete, Castellar, Escañuela o Jimena han perdido dos unidades. Desde que gobierna Juanma Moreno, según el PSOE, Jaén ha perdido 63 unidades de infantil y primaria, Linares ha perdido 28, Úbeda 18, La Carolina 13 y Andújar, ocho. "Es una auténtica sangría lo que está haciendo el PP con nuestros colegios", ha dicho Viedma.

Respecto al colegio rural de Guadalén, ya este curso las puertas del centro han permanecido cerradas porque sólo había un menor demandante, pero en cambio "sí hay cuatro alumnos" para el curso 26-27.

De hecho, sus familias han remitido un escrito al delegado de Educación para solicitar su reapertura, pero la Junta "no les ha hecho ningún caso y ha dictaminado la supresión de este centro", que a partir de ahora contará con una única sede en Arquillos.

"Es el séptimo centro educativo que Moreno Bonilla cierra en la provincia de Jaén. Estamos ante un nuevo varapalo del PP a la educación pública, al medio rural y a la conciliación de la vida familiar y laboral", ha apuntado el dirigente socialista.

El parlamentario socialista ha hecho hincapié en que la bajada de la natalidad "no puede ser la excusa para desmantelar los colegios públicos, menos aún en el medio rural, donde el PP está cerrando las puertas a su futuro con sus continuos recortes".

Ha añadido que ahora sería "la oportunidad de mejorar las ratios en las aulas, disminuyendo el número de alumnos por clase y mejorando así la calidad de la enseñanza", pero "lo que no se puede hacer es suprimir aulas y cerrar colegios".