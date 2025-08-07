PSOE-A denuncia la "nefasta gestión" del Infoca como paso previo a su privatización

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha denunciado la "nefasta gestión" del Infoca y ha alertado de la posible privatización del servicio, cuyos trabajadores están realizando las tareas de extinción de incendios sin estar preparados al cien por cien "tal y como se venía advirtiendo".

Latorre ha asegurado en rueda de prensa que se está ante "el peor dispositivo del Infoca en los últimos 20 años". Ha indicado que la plantilla está trabajando "sin los vehículos adaptados para ellos", que "tampoco se han cubierto los equipos de protección individual necesarios", que no existe un plan de prevención de riesgos laborales y que "ni siquiera se han preocupado de organizar al personal del Infoca", lo que resulta "un auténtico despropósito y, por supuesto, un auténtico caos".

En este sentido, el secretario general de los socialistas de Jaén ha destacado que hay "puestos de vigilancia cerrados", retenes de personal "recortados y sin cubrir los refuerzos", falta de equipos de protección individualizados "y los que llegan lo hacen a cuenta gotas", vehículos que no están operativos y las furgonetas, "no sirven y están más en el taller que prestando servicio".

A ello, le ha sumado "fallos graves también en el sistema de comunicaciones y, a día de hoy, hay retenes sin el mínimo de componentes para poder intervenir en los incendios y camiones sin componentes o con falta de alguno de ellos".

A su juicio, se está asistiendo "al mayor deterioro de la historia del Infoca a manos de la Junta de Andalucía" como paso previo a justificar la privatización de este servicio. "Si la Junta de Andalucía consigue que pase el verano con esta falta de medios y con esta falta de personal, esta va a ser la excusa de la privatización de la Agencia de Emergencias de Andalucía y del Infoca", ha indicado Latorre.

Ha añadido que desde la Junta "están intentando asfixiar al Infoca de una manera insoportable" y ha acusado al presidente de la Junta, Juan Moreno, de "extender una alfombra roja a la privatización" del servicio de prevención de incendios similar a la que "están llevando a cabo en materia de sanidad".

Latorre ha destacado que, pese a las enormes dificultades, los trabajadores del servicio realizan su tarea y, como en el caso del incendio de Tarifa, "han conseguido solventar la situación", por lo que ha felicitado "a todos los profesionales" del Infoca.

"Mientras están dilapidando recursos, medios y personal de los profesionales del Infoca, estos están salvando las vidas de las personas y, sobre todo, protegiendo a la naturaleza, para que luego, lo que hacen siempre, salen sonriendo y salen a llevarse los méritos cuando tienen una agencia en pie de guerra y completamente asfixiada", ha subrayado el dirigente socialista.

El Partido Socialista ha reivindicado al Gobierno de Andalucía un plan de seguridad laboral para la nueva agencia de emergencias, la incorporación de la totalidad de la plantilla de eventuales, equipos de protección individual para todos los efectivos del Infoca, la retirada urgente de las furgonetas, "porque no garantizan la seguridad de los profesionales y no sirven para prestar los servicios que el Infoca y las emergencias requieren", mejoras en las condiciones de seguridad y habitabilidad de las torres de vigilancia, así como la recuperación del complemento de antigüedad para toda la plantilla.

Para el dirigente socialista, el presidente andaluz "está completamente sobrepasado" porque "se le agolpan los problemas en educación, en sanidad, en dependencia y ahora con el Infoca y la agencia de emergencias". Ha añadido que Moreno "está fuera de juego" y ha defendido que "es urgente un cambio de Gobierno en Andalucía" de manos "del nuevo proyecto político del PSOE para Andalucía" que representa María Jesús Montero.