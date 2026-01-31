PSOE denuncia "negligencia injustificable" de Carazo con el muro del Rey Chico y exige responsabilidades

Archivo - Granada.- El PSOE urge a una intervención en el Rey Chico por las grietas aparecidas tras ceder un muro del entorno - PSOE - Archivo

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido "responsabilidades políticas" al equipo de gobierno del PP tras conocerse la resolución municipal que reconoce que el muro del Rey Chico presentaba un "riesgo real e inmediato de colapso tras meses de silencio y pasividad" de la alcaldesa, Marifrán Carazo, ante las alertas del PSOE.

En un comunicado, el concejal socialista Juan José Ibáñez, quien elevó hace unas semanas una pregunta al pleno, ha pedido a la alcaldesa que "esclarezca por qué se ha permitido durante meses que trabajadores, usuarios y turistas hayan transitado por una zona que el propio ayuntamiento califica ahora como una situación inaceptable para la seguridad pública".

Ibáñez ha relatado que las grietas en la estructura se detectaron en diciembre de 2024, aunque desde abril del 2025 existe un informe "donde ya se alertaba claramente del origen del problema y del peligro de derrumbe".

Sin embargo, ha denunciado que "no ha sido hasta esta semana, coincidiendo con la comparecencia en pleno, cuando han decidido tomar medidas de urgencia", una actitud que, a su juicio, supone una "temeridad" absoluta, cuando además el pasado 19 de enero el PP reconoció que la situación estaba "en estudio, para solo cinco días después declarar obras de emergencia por riesgo de colapso inminente".

Para el concejal socialista, está claro que el gobierno de Carazo "conocía el riesgo de derrumbe desde hace meses y, sin embargo, ha permitido el tránsito de personas y la actividad en la zona hasta que la presión de la oposición les ha obligado a actuar".

Al respecto, ha señalado que "lo que ha hecho Carazo no es un error administrativo, es una negligencia que ha puesto en peligro la integridad física de las personas", ya que a pesar de tener sobre la mesa un informe técnico alertando del peligro desde hace casi un año, "guardó el problema en un cajón" hasta que el PSOE lo denunció públicamente.

En este contexto, Ibáñez ha sido tajante al señalar que la alcaldesa "solo trabaja cuando se siente vigilada y cuando tiene que dar explicaciones de su inanición, una parálisis absoluta en la gestión incluso cuando la seguridad de las personas está en riesgo máximo".

Para el edil, "esta forma de gobernar a remolque es una irresponsabilidad absoluta, ya que todos estos meses de silencio deliberado por parte de Carazo, los trabajadores del Rey Chico, los usuarios y los miles de turistas que acceden a la Alhambra por esta vía han estado expuestos a un accidente grave".

Por último, el grupo socialista ha reiterado su exigencia de que se "depuren responsabilidades políticas por haber ocultado este riesgo durante meses, exponiendo a un accidente grave a quienes transitan por uno de los accesos más sensibles al entorno de la Alhambra".