PSOE-A denuncia la "toma al asalto y ocupación por las derechas" de la CCA y advierte de que acudirá a la justicia

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, ha denunciado este jueves la crisis que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha generado en la Cámara de Cuentas de Andalucía con su operación de "toma al asalto y ocupación por las derechas de una institución que siempre ha sido reconocida por su seriedad y rigurosidad fiscalizadora", y cuyo prestigio "ha fulminado al incumplir las negociaciones e incluso los acuerdos firmados entre todos los grupos políticos para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria".

En rueda de prensa, Fiscal ha advertido de que la Cámara de Cuentas está "en crisis" con la actuación "absolutamente dictatorial" de Moreno Bonilla, PP-A y Cs, "junto a la ultraderecha de Vox para desalojar a Antonio López de la presidencia en vigor y colocar en este cargo y también en la vicepresidencia, puesto tradicionalmente reservado al representantes designados por primer partido de la oposición, a consejeras designadas por las derechas".

"Moreno Bonilla entierra definitivamente su palabra y su escasa credibilidad, deja claro que no es de fiar como presidente ni como persona porque no cumple los acuerdos que firma, ni él mismo ni su partido", ha recalcado el portavoz socialista, quien ha incidido en que la presidencia de Antonio López en la Cámara de Cuentas "está en vigor, como acordamos los grupos políticos hace año y medio", hasta 2022.

Ha aseverado que el PSOE-A llegará "hasta donde tengamos que llegar" en el ámbito judicial para reivindicar el cumplimiento de los pactos suscritos y ha advertido de que "el PP queda deslegitimado para acordar nada con ellos ni para creer lo que firma", lamentando que Moreno "haya llevado a la política andaluza a este punto".

"Ése es el cambio que preconizaban, un cambio hacia el totalitarismo en las instituciones para manipularlas a su antojo, saltándose su palabra y el ordenamiento jurídico", ha subrayado.

Para el portavoz socialista, Moreno Bonilla "está empeñado en intervenir la Cámara de Cuentas para convertirla en el circo de sus vanidades y para sus tejemanejes que oculten su gestión económica absolutamente negligente". Ha señalado que este "escándalo" estalla cuando el órgano fiscalizador tenía sobre la mesa un borrador del informe de Cuenta General de 2019, que detecta unos 1.300 millones de euros "de facturas en los cajones".

Fiscal ha señalado como "brazo ejecutor" de Moreno al secretario general de la Cámara de Cuentas, alertando de que "no es funcionario" y, por tanto, "no puede cumplir las tareas de fedatario público que implica el puesto", y de que no ha solicitado compatibilidad con su cargo de presidente en cooperativa agrícola de Estepota. Además, ha censurado que está "imputado en los tribunales por un asunto urbanístico de cuando era concejal del PP en esa localidad malagueña".

"Ésta es la Cámara de Cuentas que quiere Moreno Bonilla", ha resaltado Fiscal, y ha recordado que los socialistas no están de acuerdo con que el letrado mayor del Parlamento se pronuncie sobre la presidencia del órganos fiscalizador porque "no está habilitado para ello ni jurídica ni políticamente, y es como si opinara de la presidencia de la RTVA". Se ha remitido al informe técnico especializado de un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional "que avala rotundamente la presidencia de Antonio López y su derecho a seguir siéndolo hasta septiembre de 2022".