PSOE-A describe a Moreno como "el Mazón del sur" porque "se esconde y no quiere fotos desagradables" ante catástrofes

El parlamentario socialista Mario Jiménez, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no haya visitado a lo largo de esta semana el municipio malagueño de Alhaurín el Grande que se vio afectado el pasado fin de semana por un temporal de lluvias que dejó dos víctimas mortales en la localidad, y al respecto ha denunciado que el dirigente 'popular' "se esconde" ante las catástrofes y "no quiere fotos desagradables", y se ha convertido "en el (Carlos) Mazón del sur", en referencia al expresidente de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que, en relación a dicho temporal, por la que otra persona perdió la vida en la provincia de Granada, ha partido de la premisa de que "las catástrofes naturales, y más de las dimensiones" como la del pasado fin de semana, "no se pueden evitar", pero "lo que sí se puede cambiar es la manera de responder en términos de responsabilidad por parte de las personas que están al frente de las instituciones".

Dichos responsables, según ha agregado el parlamentario socialista, "tienen que dar la cara y tener presencia en este tipo de situaciones para trasladar el apoyo, el afecto y también las soluciones y las medidas inmediatas para recuperar la normalidad", así como para "trasladar a las familias de quienes han perdido a una persona en estas catástrofes el respaldo, la solidaridad y la empatía del Gobierno de la Junta de Andalucía".

En ese punto, Mario Jiménez ha puesto de relieve que en los últimos días Juanma Moreno ha tenido "una intensa agenda política" en la provincia de Málaga en la que celebró una reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, grabó su mensaje de fin de año y tuvo un acto en Marbella para presentar su libro 'Manual de convivencia', si bien "no encontró ni un minuto para hacer acto de presencia en Alhaurín el Grande, donde habían fallecido dos personas" tras las inundaciones del pasado fin de semana, algo que a los socialistas les "llama poderosamente la atención" y les "llena de indignación", según ha remarcado.

El representante del PSOE-A ha considerado así que "el papel del presidente de la Junta de Andalucía" en su gestión de esta catástrofe "no puede ser más desastrosa", y "parece mentira" que, estando "a escasos kilómetros de ese municipio" malagueño "tuviera tiempo para el autobombo, para su campaña electoral, para sus correligionarios de partido, y no para los ciudadanos de Alhaurín el Grande y de otros municipios como Cártama, que sufrieron de manera muy contundente las inundaciones", ha agregado.

Mario Jiménez ha apostillado que "esa es la tónica de un presidente de la Junta de Andalucía que, ante las catástrofes, se esconde", y que "no quiere fotos desagradables", sino "solamente fotos con palmeros de su partido, con actos editoriales pagados con fondos de la Junta de Andalucía, o en las que se dedica al autobombo y no a la gestión de la realidad".

UN PRESIDENTE "SIN EMPATÍA"

"Es un presidente que no tiene la más mínima empatía con la realidad de los andaluces", ha denunciado el parlamentario socialista en referencia a Juanma Moreno, tras lo que ha criticado que tampoco el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "hizo acto de presencia" en Alhaurín el Grande.

Mario Jiménez ha remarcado que "no es la primera vez" que algo así sucede con el presidente de la Junta, quien el pasado verano tampoco "tuvo tiempo para aparecer" por lugares afectados por los "incendios terribles" que se registraron en la comunidad, si bien "inmediatamente" después sí apareció "en la Feria de Málaga", según ha puesto de relieve.

"Moreno Bonilla se ha convertido en el Mazón del sur", y "nos avergüenza que eso sea así", porque esa "no es la manera de proceder de un presidente de la Junta de Andalucía que estaba a escasos kilómetros de donde se estaban produciendo estas circunstancias dramáticas donde se estaba buscando a personas" que posteriormente fueron encontradas muertas, y que "no tuvo la sensibilidad, la humanidad, la cercanía, la empatía de acercarse a ese municipio", según ha insistido en criticar Mario Jiménez antes de aseverar que "ese es de verdad" el presidente del PP-A, un político al que "no le duele la realidad de los andaluces", según ha denunciado.

Ha agregado que, para Moreno, "lo más importante es su imagen, el autobombo, la propaganda barata, y para nada la realidad de los andaluces", y "es absolutamente reprobable la actitud" del presidente en relación a dicho temporal del pasado fin de semana, y que en todo caso se enmarca en "el proceder de un presidente que está a la altura de las circunstancias", según ha opinado.

El representante del PSOE-A ha concluido criticando que Moreno "ha demostrado que es un presidente que está a otras cosas, a su disfrute personal, a su campaña personal, a su autobombo", y que no tiene "la sensibilidad y la empatía de acercarse" a municipios como el de Alhaurín el Grande afectados por una catástrofe como la que desencadenaron las intensas lluvias del pasado fin de semana, según ha lamentado.