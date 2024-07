El PSOE destaca que a Córdoba llegan 80 millones de la Participación en Tributos del Estado, ocho veces más que en 2023

CÓRDOBA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha destacado este martes la llegada a la provincia de "cerca de 80 millones de euros provenientes del Gobierno de España, en concepto de liquidación de la Participación en los Tributos del Estado (PTE) de 2022, un dinero que supone multiplicar por ocho los recursos llegados por el mismo concepto el año anterior", mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "prácticamente tiene congelada la Patrica desde que gobierna Andalucía y que no aguanta la comparación".

En este sentido y en una nota, para la dirigente socialista "queda claro quién demuestra la apuesta por el municipalismo, como lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez en defensa de los ayuntamientos de nuestra provincia, con más recursos para la prestación de servicios básicos y el gasto corriente", ante el "aumento de precios por la Guerra de Ucrania o el Covid".

Este dinero, que en toda España multiplica por siete el dinero repartido en concepto de liquidación de la PTE del año anterior, en 2021, y que se traduce en 682 millones más hasta alcanzar los 4.785 millones, "deja en clara evidencia al PP y especialmente a Moreno en Andalucía, por su manifiesta incapacidad de gestión, ya que pide al Estado 1.500 millones más de financiación al año, pero deja sin gastar 4.000 millones de euros en 2023".

Ello, en opinión de Crespín, "evidencia que no tiene un problema de recursos, sino de gestión, y eso se ve día a día en el desastre en la sanidad pública, en las listas de la dependencia, en la reducción de la oferta de educación pública, en la infrafinanciación de las universidades, en la carencia de vivienda pública a precio asequible, y en que no ejecute sus obras en materia de aguas o en que haya abandonado a los ayuntamientos con su financiación".

"A Moreno se le cae la careta --ha proseguido-- y ya no se puede excusar en la infrafinanciación, puesto que con el actual sistema, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aportado a Andalucía 36.784 millones más que en los seis años del Gobierno de Rajoy, una cifra que se eleva hasta los 44.379 si se añaden los recursos extras por el Covid".

En cuanto a la financiación local, Crespín ha reprochado a la Junta de Andalucía que "en los últimos años, cuando más dinero ha recibido del Estado", tenga "prácticamente congelados los ingresos que hace a los ayuntamientos". Así, ha tildado de "raquítica y ridícula la subida que experimentará la provincia de Córdoba este año, con sólo 3,5 millones más en comparación con 2018, lo que se traduce en 51 millones, completamente insuficientes para las necesidades que tienen los municipios".

La dirigente socialista ha vuelto a insistir en que "el dato mata el relato de las mentiras del PP", y ha valorado que los 80 millones estatales por la liquidación de la PTE que llegan a Córdoba son "una importante inyección de financiación para las entidades locales de nuestra provincia, que irá directa a las arcas municipales y también a la Diputación de Córdoba, la cual ingresará 34 millones".

34 MILLONES PARA DIPUTACIÓN

Por su parte, el portavoz socialista en la citada institución provincial, José Antonio Romero, ha pedido al gobierno de Salvador Fuentes (PP) que "ponga en carga esos 34 millones en los planes provinciales que tiene paralizados desde que llegó a la Diputación" y que, "sobre todo, no los destine a remanentes para el próximo 2025, pues hacen falta ya en los municipios más pequeños de Córdoba".

El portavoz socialista también se ha referido a los "incumplimientos" de Moreno con la provincia, y ha puesto como ejemplo que, "cuatro años después, aún no haya adjudicado el proyecto de trasvase de La Colada a Sierra Boyera por valor de once millones de euros, según hemos podido constatar en el consejo de Emproacsa".

FIJACIÓN DE POBLACIÓN

Por su parte, el alcalde de Montilla, el socialista Rafa Llamas, ha comentado que la liquidación de la PTE "evidencia que cuando gobierna el PSOE en España nos va bien a los ayuntamientos", administraciones que "tenemos un reto fundamental, que no es otro que fijar la población a nuestros municipios y para ello necesitamos los recursos suficientes para establecer políticas de cohesión social y dinamización de nuestra economía".

Llamas ha incidido en que la respuesta de las distintas administraciones no es la misma, pues "tenemos al Gobierno central, que es sensible a nuestras necesidades y transfiere recursos, y por otro lado al Gobierno de la Junta de Andalucía, que no cumple con la Ley de participación de las entidades locales de Andalucía, teniendo en cuenta que actualmente la Junta dispone del mayor presupuesto de su historia, más de un 30% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España".

Como ejemplo del reparto, ha precisado que el Ayuntamiento de Córdoba percibirá por la liquidación de la PTE más de 22 millones; Lucena 2,6 millones, Baena cerca de un millón, Puente Genil 1,5 millones, Palma del Río 1,1 millones, Hinojosa del Duque 320.000 euros o La Rambla 328.000 euros.