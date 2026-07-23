PSOE destaca una inversión de más de 600 millones del Gobierno en la provincia de Granada

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza. - PSOE

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha destacado la respuesta "sin precedentes" del Gobierno ante los daños por las borrascas del invierno, una actuación que ha permitido movilizar más de 280 millones de euros para 124 municipios, así como los 324 millones destinados a los ayuntamientos de la provincia a través de entregas a cuenta.

En su comparecencia, Carranza ha asegurado que estas inversiones demuestran que "la política útil mejora la vida de la gente" y ha destacado la "celeridad" con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado para que ningún ayuntamiento tenga que afrontar en solitario las consecuencias de los temporales.

El socialista ha explicado que el Gobierno ha aprobado ya más de 193 millones de euros que ya disponen los ayuntamientos para acometer actuaciones para reparar los daños provocados por los temporales y también reforzar las infraestructuras frente a futuros episodios climáticos.

Carranza también ha destacado el respaldo al sector agrario a través de un paquete extraordinario de ayudas inicial que ya ha permitido destinar 74 millones de euros a los primeros beneficiarios para compensar pérdidas en cosechas, infraestructuras y capacidad productiva.

Junto a ello ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado este año cerca de 324 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia y casi 206 millones para la Diputación de Granada a través de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado.

"Los ayuntamientos granadinos recibirán 26 millones de euros más que el año pasado y la Diputación contará con 18 millones adicionales. Estamos hablando de un incremento cercano al 50 por ciento respecto al último año del Gobierno de Mariano Rajoy", ha destacado.

Carranza ha explicado que estos recursos permiten a los municipios reforzar servicios municipales como la limpieza, el mantenimiento urbano, los servicios sociales, las instalaciones deportivas, la cultura o la atención a las personas mayores.