El PSOE dice que los informes de Intervención reflejan "problemas estructurales" en organismos de Diputación de Córdoba

Archivo - El diputado provincial socialista en la Diputación de Córdoba José Antonio Romero. - PSOE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial socialista en la Diputación de Córdoba José Antonio Romero ha advertido este domingo de que los informes elaborados por la Intervención General "ponen de manifiesto que las deficiencias detectadas no afectan únicamente a la Diputación, sino también a distintos organismos autónomos y entidades dependientes".

Según ha indicado en una nota, entre las observaciones recogidas por la Intervención figuran "problemas" relacionados con la contratación pública, "como la tramitación de gastos recurrentes mediante contratos menores, demoras excesivas en los expedientes y utilización de procedimientos de contratación inadecuados en distintos organismos autónomos".

Romero ha indicado que el informe también identifica "deficiencias específicas en diferentes entes". Así, ha detallado que en el Patronato Provincial de Turismo, por ejemplo, "la Intervención concluye que el organismo no dispone de una estructura ni de medios suficientes para desarrollar con autonomía las funciones que tiene encomendadas, dependiendo en gran medida de la propia Diputación y del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local".

Asimismo, apunta que el informe de estabilidad presupuestaria refleja que varios organismos dependientes "presentan déficit no financiero", entre ellos "Iprodeco, el Patronato Provincial de Turismo, la Fundación Rafael Botí, la Agencia Provincial de la Energía y el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local".

Para José Antonio Romero, estas conclusiones "demuestran la necesidad de revisar el funcionamiento del conjunto del sector público provincial, reforzar los mecanismos de planificación y control y garantizar que todos los organismos actúen con criterios de eficacia, transparencia y buena administración".

Por ello, el PSOE en la Diputación reclama al gobierno del PP "que asuma las recomendaciones formuladas por la Intervención General y ponga en marcha un plan de mejora que permita corregir las deficiencia detectadas y reforzar el funcionamiento de los organismos dependientes de la Diputación".