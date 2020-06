El PSOE de la Diputación de Córdoba pide a Ceballos (PP) "que exija" a la Junta un trato justo para la provincia

CÓRDOBA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha lamentado este lunes "la nefasta labor de oposición que realiza el Partido Popular" en la institución provincial, y ha pedido a la portavoz popular en la Diputación, María Luisa Ceballos, "que exija" al Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía "un trato justo para la provincia de Córdoba".

En este sentido y en un comunicado, Morales ha reprochado a Ceballos que, en el balance que ésta ha hecho del año de gestión del actual gobierno provincial, presidido por el socialista Antonio Ruiz, "se haya olvidado de la importante labor que ha realizado la institución provincial en la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado la pandemia del coronavirus".

De hecho, según ha subrayado Morales, "todos los esfuerzos del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y del resto de su equipo de gobierno en los últimos meses han estado centrados en trabajar para que esta crisis no deje a nadie atrás".

Así, el portavoz socialista ha recordado la puesta en marcha de medidas de apoyo a los autónomos, el Plan Córdoba 10, la desinfección, tanto en los municipios, como en las residencias de mayores, la exención del pago de tasas para aquellos negocios que durante el estado de alarma han permanecido cerrados y el aplazamiento del pago del IBI, "medidas que han supuesto un esfuerzo por parte de la Diputación".

Morales ha afirmado que "así es como se demuestran cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno, que pone a las personas por encima de cualquier otra cuestión y tiene como principal objetivo el bienestar de la ciudadanía cordobesa", y ha criticado que "la Junta de Andalucía haya dado la espalda a los ayuntamientos y haya gestionado la crisis sin tener en cuenta a los alcaldes, a los que ha ninguneado de manera permanente".

"Esto contrasta --ha proseguido-- con el diálogo permanente que el presidente de la Diputación ha mantenido con los regidores de toda la provincia, con independencia de su color político, hasta el punto de que alcaldes del PP han mostrado su satisfacción con las medidas desarrolladas por la institución provincial".

Morales ha asegurado que "esto nos hace pensar que, o bien Ceballos no mantiene diálogo con sus compañeros de partido o no cuenta la verdad, con el único objetivo de mantener la línea de oposición destructiva del PP en la Diputación", y ha añadido que "si hay algo que no merecen los cordobeses es una oposición como la que hace el Partido Popular, que se guía por intereses partidistas y no por el interés general".

"Es posible que a Ceballos y al resto de sus compañeros del Grupo Popular se les haya olvidado que entre sus funciones está buscar, desde la oposición, el bienestar de la ciudadanía cordobesa, y ello implica reivindicar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de medidas e iniciativas que permitan que nuestra provincia avance y que todos nuestros vecinos puedan salir de esta crisis lo antes posible y en las mejores condiciones", insistiendo Morales en que, "de este modo, el PP podría demostrar esa vocación municipalista de la que tanto presumen".

Según ha señalado Morales, "en lo único que lleva razón la portavoz popular es en que el compromiso político se demuestra con acciones y medidas, y es ahí donde hemos echado de menos a la Junta de Andalucía, que recorta en planes de empleo, que cierra centros de salud y que privatiza el aparcamiento del Hospital Reina Sofía y que se somete a los dictados de la ultraderecha, que sostiene a Moreno Bonilla en su sillón".

El portavoz socialista ha subrayado que "la lealtad institucional no debe confundirse nunca con el servilismo", y ha afirmado que "Antonio Ruiz ha reclamado a la Junta de Andalucía una mayor atención y colaboración con los municipios de nuestra provincia, porque esa es una de sus funciones como presidente de la Diputación", criticando Morales que "Ceballos mezcle lo orgánico con lo institucional".

Por último, ha recordado a la portavoz popular que "Antonio Ruiz es secretario general del PSOE de Córdoba, igual que ella también ocupa un cargo orgánico en su partido, y una persona no se quita la chaqueta de un cargo u otro".