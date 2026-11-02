El PSOE en la Diputación de Jaén exige "una apuesta total" para garantizar "la función social" de la vivienda

JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Jaén va a defender y a exigir "una apuesta total" por garantizar el derecho a acceder a una vivienda y han explicado que presentan una moción con propuestas concretas.

"Hay que asegurar su función social, hay que cumplir con las medidas aprobadas y, desde luego, administraciones como la Junta de Andalucía tienen que colaborar activamente en el ámbito de sus competencias", ha señalado la diputada provincial Isabel Uceda, que ha detallado que el PSOE ha presentado una moción para su debate en el pleno de la Diputación con el objetivo de "apoyar las medidas contempladas en los decretos de 6 de octubre y reclamar que sean convalidados en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados".

Al respecto, ha señalado en un comunicado que "son iniciativas que fueron rechazadas por PP y Vox, a pesar de que permitirían ampliar la oferta de vivienda pública, combatir la especulación, proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios, y prevenir los desahucios de personas vulnerables".

La moción del PSOE también insta a la Junta de Andalucía "a que respalde estas medidas y colabore en su aplicación". Además, piden al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "transfiera a la Diputación Provincial de Jaén los fondos que no gestione del Plan Estatal de la Vivienda".

"Si él no sabe aprovecharlos, nosotros sí, y podremos ampliar medidas como las que ya estamos aplicando en las comarcas de la Sierra de Segura y del Condado para jóvenes menores de 35 años", ha apostillado.

La también candidata número 1 al Congreso por la provincia de Jaén ha advertido de que el 29 de noviembre "también está en juego el cumplimiento de un derecho básico como debería ser el acceso a una vivienda", por lo que anima a una movilización masiva de la sociedad en las urnas "para poder cambiar las cosas".

"Este Gobierno lo intentó a través de dos decretos, pero fue imposible por el bloqueo de la derechas. Ahora necesitamos una mayoría de izquierdas en el Congreso para poder sacar adelante medidas como éstas, que vendrían a dar respuesta a las necesidades de miles y miles de familias", ha agregado.

Uceda ha sostenido que "ni PP ni Vox van a desplegar políticas que promuevan la función social de la vivienda, sino que más bien será al contrario". "Las derechas defienden la especulación y la vivienda convertida en negocio, donde unos pocos privilegiados se enriquecen mientras muchísimos jóvenes no pueden independizarse y muchísimas familias sufren unos alquileres leoninos con los que a duras penas llegan a final de mes", ha concluido.