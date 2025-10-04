PSOE-A enmienda la Ley andaluza de Vivienda porque "no responde a la emergencia habitacional" y prioriza la "propaganda"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha justificado la enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía impulsado por el Gobierno del PP-A alegando que "no cumple con el mandato constitucional del artículo 47" de la Carta Magna, "no ofrece garantías jurídicas ni económicas, y no responde a la emergencia habitacional que vive" dicha comunidad autónoma.

Así se puede leer en el texto de la enmienda, consultado por Europa Press, que el Grupo Socialista defenderá el próximo miércoles, 8 de octubre, en el transcurso del debate de totalidad de dicho proyecto de ley que se sustanciará en el Pleno del Parlamento.

Desde el PSOE-A parten de la premisa de que, "lejos de configurarse como una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda", el texto de dicha iniciativa legislativa del Gobierno del PP-A "se limita a reproducir declaraciones genéricas y enunciados programáticos, sin mecanismos jurídicos exigibles ni recursos económicos suficientes que aseguren su cumplimiento".

Tras criticar que, "tras casi siete años de gobierno", el Ejecutivo de Juanma Moreno "ha demostrado ser incapaz de articular una política pública de vivienda", la enmienda reprocha a la Junta que el proyecto de ley remitido al Parlamento se limita "a medidas propagandísticas y a un modelo que concibe la vivienda como mercancía y no como derecho".

Agregan desde el PSOE-A que, "lejos de configurar una verdadera Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda", el citado proyecto del Gobierno de Juanma Moreno "se orienta hacia un modelo especulativo y regresivo que supone un claro retroceso respecto a la Ley 1/2010 de Vivienda en Andalucía", y constituye "una contrarreforma regresiva que, en lugar de reforzar el derecho constitucional a la vivienda, lo debilita, mercantilizando la vivienda protegida, incentivando la especulación y renunciando a garantizar una política pública seria, transparente y orientada al interés general".

"El resultado es una ley retórica y vacía de contenido, concebida más como operación de propaganda política que como instrumento legislativo para transformar la realidad de miles de andaluces y andaluzas que hoy sufren precariedad habitacional", sentencia la enmienda del Grupo Socialista, que también sostiene que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno "carece de objetivos claros y medibles, y no cuenta con indicadores verificables que permitan evaluar el grado de cumplimiento" de la ley.

En su enmienda a la totalidad, el Grupo Socialista denuncia también que "el proyecto de Ley ignora la principal preocupación de las familias andaluzas, el alquiler", así como afea que "no contempla ningún instrumento especialmente dirigido a reforzar el parque de vivienda pública" y, en vez de eso, "abre la puerta a la descalificación acelerada de VPO, favoreciendo su incorporación al mercado privado y reduciendo todavía más la oferta de vivienda protegida".

Para el PSOE-A, el texto del proyecto de ley "revela un sesgo ideológico en favor de la liberalización y la especulación inmobiliaria, en detrimento del interés general", además de que "ignora por completo el papel de los ayuntamientos y diputaciones", y su articulado "está plagado de remisiones a desarrollos reglamentarios futuros, lo que impide conocer el alcance real de los derechos y obligaciones creados, vulnerando el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3" de la Constitución.

Otras críticas que el Grupo Socialista plasma en su enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Vivienda son que "ignora las necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia de género", de forma que "no prevé viviendas seguras ni alternativas habitacionales, no establece prioridad en el acceso al parque público de vivienda, ni articula protocolos de coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, los juzgados especializados y los servicios sociales comunitarios".

Además, desde el PSOE-A denuncian que "el proyecto de ley ignora las necesidades de las familias monoparentales, uno de los colectivos más afectados por la precariedad habitacional en Andalucía", y de las "personas con discapacidad", además de que "no contempla medidas específicas para las personas mayores".

"INCUMPLE OBLIGACIONES" DE LA LEY ESTATAL

Para justificar su enmienda de totalidad, el Grupo Socialista advierte además de que el proyecto impulsado por el Gobierno del PP-A "incumple las obligaciones derivadas de la Ley estatal 12/2023", por el derecho a la vivienda, "situando a Andalucía en desventaja respecto a otras comunidades autónomas que sí han activado los instrumentos habilitados por la norma básica".

De este modo, el Grupo Socialista concluye su enmienda sentenciando que el proyecto de ley que impulsa la Junta es "de cartón piedra, sin financiación real, sin garantías jurídicas y sin derechos exigibles", además de que, en él, "la emergencia habitacional es ignorada" y ofrece "más propaganda que soluciones", de forma que es "un proyecto de ley para la foto, no para garantizar vivienda digna a la ciudadanía andaluza", concluyen desde el PSOE-A para justificar su enmienda de totalidad con petición de devolución de la referida normativa al Consejo de Gobierno.