El PSOE exige al gobierno local del PP que ponga a punto con urgencia todos los colegios públicos de Córdoba

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

A pocos días del inicio del nuevo curso escolar 2026/27, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al gobierno local del Partido Popular "que acometa de forma urgente los trabajos de mantenimiento, puesta a punto y acondicionamiento necesarios en todos los colegios públicos de la ciudad, de cara a la apertura del curso el próximo 1 de septiembre".

En este sentido y a través de una nota, la concejala del PSOE Isabel Bernal ha recordado que "el mantenimiento, la limpieza profunda tras la finalización de las escuelas de verano y las reparaciones básicas son competencias directas del Ayuntamiento".

Por eso y bajo la responsabilidad del Consistorio, "tras los meses de verano, las olas de calor y las obras acometidas en distintos centros, el 1 de septiembre los colegios deben estar plenamente operativos y en condiciones óptimas para acoger a la comunidad educativa".

COMPROMISOS PENDIENTES

Junto a ello, Bernal ha señalado que el alcalde, José María Bellido (PP), tiene "compromisos pendientes con la comunidad educativa que no han sido ejecutados en su totalidad". Isabel Bernal ha destacado que, "tras más de tres años y medio de promesas sobre proyectos de remodelación, implantación de sombras y planes de climatización, aún quedan intervenciones por completar en numerosos centros educativos" de la capital.

Por ello, ha pedido al gobierno municipal del PP "que asuma de una vez sus responsabilidades en materia educativa. No se trata solo de parches de última hora, sino de cumplir íntegramente los compromisos adquiridos con las familias cordobesas para garantizar entornos escolares dignos, limpios y acondicionados a las temperaturas de nuestra ciudad", ha concluido la edil socialista.