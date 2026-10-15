PSOE-A exige a la Junta adaptar la oferta de FP pública a "expectativas" de jóvenes y "necesidades" del mercado laboral

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Patricia Alba. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Patricia Alba, ha exigido este jueves al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) que la planificación de la oferta pública de la Formación Profesional (FP) en Andalucía responda "tanto a las expectativas de nuestros jóvenes como a las necesidades de nuestro mercado laboral".

Así lo ha reclamado la parlamentaria socialista en un comunicado desde el que también ha emplazado al Gobierno andaluz a explicar "qué criterios utiliza para planificar la oferta" de esta enseñanza, y a que "garantice que los centros públicos puedan adaptarse a las nuevas necesidades profesionales".

"La Formación Profesional tiene que ser una apuesta estratégica para Andalucía", ha subrayado Patricia Alba, que ha explicado que el Grupo Socialista ha registrado ya una pregunta parlamentaria "para conocer con exactitud qué está ocurriendo en la Formación Profesional pública", ya que teme que "la oferta no está bien ajustada a las necesidades del alumnado o a la realidad del mercado laboral".

Al hilo, ha advertido de una "situación" en Andalucía que resulta "especialmente preocupante, que es la existencia de plazas de Formación Profesional que quedan vacantes mientras hay estudiantes que no consiguen acceder a los ciclos que desean cursar".

"Queremos saber por qué está ocurriendo esto", ha señalado la también secretaria de Educación del PSOE-A, que ha apuntado que "una plaza anunciada no es necesariamente una oportunidad aprovechada, y una plaza que queda vacante tampoco significa que no exista demanda de Formación Profesional", ya que "puede significar que la oferta no está bien ajustada", según ha apostillado.

En esta línea, Patricia Alba ha asegurado que "no basta con anunciar miles de plazas" de FP, sino que "lo importante es que esas plazas respondan a las necesidades reales del mercado laboral y que el alumnado pueda acceder a los estudios que demanda".

Asimismo, la representante socialista ha mostrado su "preocupación" por la respuesta de la Consejería de Educación "cuando quedan plazas sin cubrir, o cuando una enseñanza deja de ofertarse", por "si se están suprimiendo unidades, si se están dejando de ofertar determinados ciclos o si se están trasladando enseñanza a otros centros".

"La existencia de vacante no puede convertirse automáticamente en una justificación para reducir la Formación Profesional pública", ha sostenido Alba, para quien la respuesta debe ser "analizar las causas, revisar las titulaciones, analizar la oferta y garantizar que los centros públicos puedan adaptarse a las nuevas necesidades profesionales".

Alba ha reclamado, asimismo, saber "qué está ocurriendo con la oferta privada", y "qué relación existe entre la demanda no atendida en los centros públicos y la oferta de los centros privados".

En su pregunta parlamentaria, el Grupo Socialista solicita, de hecho, "información detallada sobre las plazas ofertadas y las plazas que finalmente han quedado vacantes". "Queremos conocer todos estos datos desglosados por provincia. Necesitamos comparar las dos realidades, dónde sobran plazas y dónde faltan. Y vamos a pedir toda esta información", ha señalado la portavoz socialista en Educación, que quiere "disponer de todos los datos para conocer la situación real y evaluar las decisiones que se están adoptando" desde la Junta.

"No se trata de ofertar más plazas sobre el papel; se trata de ofertar las plazas adecuadas, en los centros adecuados y en las titulaciones que realmente se necesitan", ha argumentado Patricia Alba, quien ha subrayado que el Grupo Socialista va a seguir trabajando "para conocer la realidad de la Formación Profesional andaluza, defender la oferta pública y exigir una planificación que responda tanto a las expectativas de nuestros jóvenes como a las necesidades de nuestro mercado laboral". "El futuro de la Formación Profesional pública es también el futuro de miles de jóvenes andaluces", ha sentenciado para concluir.