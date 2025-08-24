El PSOE-A exige a Moreno que se "posicione" ante la crisis humanitaria en Gaza: "Guardar silencio es tomar partido"

SEVILLA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Isabel Aguilera ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se "posicione" ante la situación humanitaria que atraviesa la población civil en Gaza, subrayando que "guardar silencio es tomar partido".

Aguilera ha hecho estas declaraciones en una nota en la que ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha elaborado una declaración institucional para presentar al resto de partidos y promover su aprobación en el Parlamento de Andalucía, con el fin de rechazar "con firmeza y sin rodeos" los ataques contra la población civil en Gaza.

En este sentido, Aguilera ha recordado que, según el Ministerio de Salud de Gaza, ya son más de 62.000 las personas fallecidas desde el inicio de la ofensiva militar israelí y más de 11.000 siguen desaparecidas bajo los escombros.

En este contexto, la diputada socialista ha exigido que, "frente a un presidente que se esconde tras frases vacías y repite sin convicción que está del lado de la paz, se le exige que hable con claro, porque en una masacre, el silencio también equivale a tomar partido".

Aguilera ha subrayado que "la paz no se defiende con palabras bonitas, sino con decisiones valientes". Por ello, la declaración institucional elaborada por el PSOE-A para presentar en el Parlamento reclama a la cámara "un posicionamiento claro y valiente".

"Entre las demandas se incluye no solo el rechazo a la narrativa equidistante y desprovista de ética que promueve Moreno, sino también el reclamo de investigaciones independientes sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como que la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias, refuerce el apoyo a las organizaciones humanitarias operantes en Gaza", ha explicado.

Por último, Aguilera ha subrayado que "esto no es una guerra, es una aniquilación", y ha destacado que el PSOE-A "está con las víctimas, con el derecho internacional y con la conciencia colectiva". ¿Y Moreno, de qué lado está?", se ha preguntado, para reclamar al presidente andaluz "que se posicione y actúe".