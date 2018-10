PSOE-A garantiza, tras no descartar Sánchez un adelanto electoral, que en Andalucía habrá debate "con acento andaluz"

Actualizado 17/09/2018 17:06:24 CET

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha garantizado este lunes, sobre las elecciones autonómicas, que Andalucía tendrá un debate con "acento andaluz", como ha expresado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que es la única que tiene la potestad para convocar los comicios y que en este momento sigue trabajando pensando en los intereses de los andaluces y no "en clave electoral".

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartara ayer la posibilidad de un adelanto electoral, incluso en este mismo año, si el Ejecutivo deja de tener apoyos en el Parlamento de la nación.

Según Cornejo, corresponde a Pedro Sánchez convocar cuando él lo considere y seguro que cuando lo haga, lo hará pensando en qué es "lo mejor" para el país. Ha puesto en valor la "gran sinceridad" de Sánchez al reconocer "las limitaciones" que existen desde el punto de vista del número de escaños que tiene el Grupo Socialista.

No obstante, preguntado sobre si sería posible una coincidencia entre elecciones generales y andaluzas, Juan Cornejo ha querido dejar claro que la presidenta de la Junta ha dicho en varias ocasiones que quiere un "debate con acento andaluz" porque ello se conquistó con el 28F y está contemplado en el Estatuto de Autonomía, en referencia a la potestad que tiene Andalucía de celebrar comicios cuando su presidente lo decida.

"Las cosas de Andalucía se van a resolver aquí, con acento andaluz", ha insistido Cornejo, en este caso advirtiendo también al presidente nacional de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera.

A este respecto, el dirigente socialista ha querido dejar claro, frente a lo que dicen PP-A, Podemos e IULV-CA, que en la ruptura del acuerdo de investidura entre PSOE-A y Cs "no hay ningún tipo de teatro", sino una decisión unilateral de la formación naranja.

Ha agregado que parece que hay interés de Rivera por que se vaya a las urnas en Andalucía bien por datos demoscópicos que manejen bien por sus intereses a nivel nacional.

Cornejo ha manifestado que es evidente que los cuatro partidos de la oposición en Andalucía están en clave electoral "en modo interno y externo" desde hace varios meses, mientras ha admitido que el PSOE-A también puede estar en este momento en clave electoral a nivel "interno", pero no "contamina a los ciudadanos".

Tanto el Gobierno andaluz como el PSOE-A, según ha agregado, siguen trabajando para cumplir el proyecto y los compromisos adquiridos con los ciudadanos y así será "hasta el último día".

Ha defendido la estabilidad que el PSOE-A ha aportado a esta comunidad y ha recordado que está gobernando en solitario desde el primer momento, porque Cs nunca ha formado parte del Ejecutivo, sino que sólo firmó un acuerdo de investidura.

Asimismo, Juan Cornejo ha confiado en que en esta legislatura salgan adelante tres leyes fundamentales, como son las de Igualdad, la Audiovisual y la del Cambio Climático, cuyo debate final podría ir al Pleno del Parlamento de la próxima semana.

En esos debates se verá, según ha indicado, si los partidos de la oposición están o no están por seguir construyendo y que esta comunidad siga avanzando. No obstante, ha querido dejar claro que el resultado del Pleno de la próxima semana "no es decisorio" para determinar si hay o no adelanto electoral en la comunidad.

Ha insistido en que la presidenta de la Junta es la única que tiene la potestad de decidir la fecha de las elecciones y que, cuando toquen, el PSOE-A saldrá a lograr más apoyos de la ciudadanía de los que tiene ahora.