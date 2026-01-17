El PSOE de Granada afirma que la "ridícula" subida de la pensión no contributiva en 46 céntimos es un "desprecio"

Foto de archivo de Olga Manzano. - PSOE-A

GRANADA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza socialista Olga Manzano ha afirmado que la "ridícula" subida de la pensión no contributiva en 46 céntimos es un "desprecio" del gobierno de Juanma Moreno a las personas mayores de la provincia que reciben esta prestación.

"Estas personas perciben las pensiones más bajas del sistema a la vez que una cantidad ínfima cuando se presume de cifras históricas del presupuesto andaluz", ha señalado Manzano, según una nota de prensa enviada por el partido.

Tras precisar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado para este año una subida del tres por ciento en el complemento autonómico de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, la socialista ha subrayado que el Gobierno de España, sin embargo, las ha incrementado un 11,4 por ciento.

"Peor aún es que el gobierno de Juanma Moreno siga retrasando el reconocimiento y gestión de esta pensión como se ha denunciado desde distintas instancias en los últimos años e incluso denunciado por el Defensor del Pueblo", ha apuntado.

En ese contexto, Manzano ha detallado que la subida aprobada por la Junta eleva el complemento anual de 186,45 euros en 2025 a 192,04 euros en 2026. "Es decir, 5,6 euros más al año, lo que equivale a 40 céntimos al mes en catorce pagas. Una ridícula mejora a la que Juanma Moreno destinará alrededor de 500.000 euros este año", ha lamentado.

A juicio de la socialista, una cantidad "irrelevante" para las arcas públicas y "absolutamente insuficiente" para quienes apenas llegan a final de mes. Manzano asegura que "incluso el PP rechazó una enmienda del PSOE al presupuesto andaluz para incrementar en 18 millones este complemento e igualarlo a la media del resto de comunidades".

"46 céntimos al mes es el compromiso real de Juanma Moreno y del PP con las personas mayores granadinas y con las pensiones más bajas, las mismas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado por encima del 11,4 por ciento, fijando su cuantía máxima en 628,80 euros mensuales que suponen 8.803 euros al año", ha indicado.

La parlamentaria ha remarcado que estos incrementos evidencian el "compromiso y sensibilidad" del Gobierno socialista de España con los pensionistas y la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones para el futuro y la "falta de apoyo" del PP en Andalucía y de Juanma Moreno.