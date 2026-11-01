El PSOE de Granada alerta de que la Diputación mantiene cortado el puente entre Benalúa y Bejarín y pide su apertura

Los diputados provinciales en su visita al puente. - PSOE GRANADA

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Diputación de Granada ha alertado de que el puente que conecta Benalúa y El Bejarín, anejo de Purullena, continúa sin estar abierto al tráfico pese al tiempo transcurrido y ha pedido al equipo de gobierno del PP que acelere al máximo sus trabajos para su apertura.

En una visita a la infraestructura coincidiendo con el segundo aniversario de la DANA el jueves 29 de octubre, los diputados provinciales José María Villegas, Juan Francisco Torregrosa, Flor Almón y Carolina Higueras y los alcaldes de Benalúa y Purullena, Manolo Martínez y José Luis Martínez han exigido al presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, que agilice la actuación y dé una respuesta a los vecinos y vecinas que llevan dos años soportando las consecuencias de esta interrupción, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

José Mª Villegas, que ha cuestionado la gestión del gobierno provincial del PP con esta obra, se ha preguntado "qué dirían los dirigentes del PP si esta obra dependiera de una administración socialista" y ha contrapuesto la actuación de la Diputación con el compromiso del Gobierno de España, que ha aportado 500.000 euros, el 50% del coste de la intervención, para recuperar esta conexión.

"El Gobierno de España cumplió y puso el dinero encima de la mesa.

Lo que no puede ser es que, dos años después, la Diputación siga sin resolver este problema", ha señalado para advertir de que los retrasos pueden comprometer la financiación estatal y obligar a la provincia a asumir con recursos propios cantidades comprometidas por el Gobierno de España y detraer fondos para otras necesidades.

En la misma línea, el alcalde de Purullena, José Luis Martínez, ha denunciado que la interrupción "perjudica especialmente a trabajadores que se desplazan entre Benalúa y Purullena y al sector agrícola, que ya ha afrontado dos campañas con dificultades para trasladar la fruta al polígono industrial de Benalúa, pero además afecta a los municipios de Fonelas, Alicún de Ortega, Dehesas de Guadix y Villanueva de las Torres".

Tras aclarar que "no tenemos nada en contra de la constructora, que está haciendo las obras magníficamente" ha apuntado a la gestión de la Diputación, pues --ha precisado-- "los procedimientos han sido nefastos. No se puede tardar dos años en recuperar una carretera que comunica a tantos municipios", ha manifestado. Asimismo, ha reclamado al presidente del PP de la Diputación que ponga fin al aislamiento que sufren los pueblos de la zona.

Por su parte, el alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, ha lamentado que esta infraestructura siga siendo la asignatura pendiente. "Hoy se cumplen dos años de la rotura del puente y seguimos en la misma situación. Los vecinos y vecinas de Benalúa, Purullena y Bejarín no merecen este trato ni esta falta de respuesta por parte de la Diputación", ha afirmado.

"Lo que pedimos al presidente de la Diputación es que deje de demorar esta actuación y atienda de una vez a nuestra comarca. No queremos fotos ni promesas sino que el puente se termine", ha reclamado.

A su juicio, la demora evidencia un "agravio" para una zona que necesita recuperar una conexión fundamental para sus desplazamientos cotidianos y su actividad económica.