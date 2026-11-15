PSOE de Granada apela a la movilización "para impedir que las derechas vuelvan a imponer una sola forma de ser y pensar"

Pedro Fernández (c), en el encuentro con personas del colectivo Lgtbi. - PSOE DE GRANADA

PULIANAS (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, ha defendido la diversidad como una de las mayores riquezas sociales y culturales y ha pedido una "movilización incontestable para impedir que las derechas alcancen el Gobierno y vuelvan a imponer una sola forma de ser y de pensar".

Así lo ha indicado este domingo en un encuentro con personas del colectivo Lgtbi en Pulianas, donde ha explicado que el Partido Socialista quiere "seguir gobernando para consolidar lo alcanzado y avanzar en derechos y libertades individuales, que cada persona viva y piense como quiera".

En este sentido, ha señalado en la necesidad de proteger los derechos y libertades conquistados "frente a quienes como PP y Vox cuestionan la igualdad y promueven la exclusión", según ha informado el PSOE granadino.

"Nadie debería tener que esconder quién es, a quién quiere, de dónde viene o en qué cree para sentirse parte de esta sociedad", ha señalado Fernández en el citado encuentro con personas del colectivo Lgtbi, organizado en torno a la proyección de 'La bola negra'.

Una película que, según ha apuntado, aborda la identidad, la memoria y la libertad de ser uno mismo y que ha servido para hablar sobre la diversidad, la convivencia y el valor de una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.

"La diversidad no es un problema, es una realidad que nos enriquece como sociedad. Granada es una provincia plural, abierta y diversa. Y no podemos permitir que los prejuicios de unos pocos condicionen los derechos y la libertad de los demás", ha destacado.

Al hilo, ha afirmado que los gobiernos socialistas han sido protagonistas de avances decisivos en materia de igualdad y no discriminación, desde los derechos de las personas Lgtbi hasta la protección frente a cualquier forma de discriminación por razón de sexo, origen, religión u otras circunstancias personales.

Fernández ha recordado que España ocupa en 2026 el primer puesto del Rainbow Map de ILGA-Europe, con un 89 por ciento de cumplimiento de los indicadores europeos sobre derechos y políticas Lgtbi y ha advertido de que los avances legales no pueden darse por garantizados mientras persistan los delitos de odio y los discursos que señalan a quienes son diferentes.

"No podemos normalizar que se estigmatice a una persona por su orientación sexual, su identidad, su religión o su procedencia. Tampoco podemos aceptar que se pretenda imponer una única forma de ser, de pensar o de vivir", ha declarado, no sin añadir que la "esperanza es mucho más eficiente que el odio".

El candidato ha puesto como ejemplo los hechos registrados por el Ministerio del Interior en 2025, que contabilizó 2.417 delitos e incidentes de odio en España. Entre ellos, 934 relacionados con el racismo y la xenofobia y 571 con la orientación sexual y la identidad de género.

En este contexto, ha expresado su preocupación por determinadas decisiones de gobiernos autonómicos del PP y Vox que afectan a la libertad cultural y a la diversidad como las polémicas en Castilla y León y Aragón relacionadas con la programación cultural y las ayudas públicas. Ha defendido que las instituciones "deben garantizar la libertad de creación y expresión, sin censuras".

COMPROMISOS

Fernández ha trasladado los compromisos del PSOE para la próxima legislatura, que pasan por desarrollar los instrumentos estatales de protección de los derechos Lgtbi y de la diversidad familiar, reforzar la prevención de todas las formas de discriminación y avanzar en la erradicación de los delitos de odio.

Por último, ha apelado a la participación ciudadana el próximo 29N para defender una sociedad en la que nadie tenga que renunciar a sus derechos ni ocultar su identidad para ser aceptado.

"No queremos volver a una sociedad en la que unos pocos decidían cómo tenían que ser los demás. Queremos una Granada en la que cada persona pueda vivir, pensar, amar y expresarse en libertad. La diversidad nos hace mejores y la democracia tiene que garantizar que todas las personas tengan su lugar", ha concluido.