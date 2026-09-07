El PSOE de Granada arranca el curso político con la vista puesta en las municipales y el reto de recuperar la Diputación

El PSOE de Granada inicia el nuevo curso político. - PSOE

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE arranca el curso político en la provincia de Granada con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027, donde los socialistas quieren ampliar su presencia institucional y recuperar la Diputación, ahora en manos del PP.

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha señalado este lunes que su partido tiene "proyecto, experiencia de gestión y equipos preparados para dar un nuevo impulso a los municipios y a la provincia".

Entre las prioridades electorales ha situado los municipios donde actualmente los socialistas están en la oposición y para ello ha reivindicado como "mejor carta de presentación" la gestión de los alcaldes y alcaldesas socialistas en Armilla, Maracena, La Zubia o Atarfe.

"El PSOE culminará este proceso con una convención municipal en octubre para construir un proyecto transversal para los municipios y para la Diputación, de manera que garantice servicios y oportunidades a los municipios más pequeños y distribuya los recursos sin atender al color político de los ayuntamientos", ha avanzado tras censurar que el actual presidente de la institución, el popular Francis Rodríguez, "ha dejado de lado el reequilibrio territorial".

TERREMOTOS

Fernández también ha situado como prioridad del nuevo curso político el estar al lado de los municipios y las personas afectadas por las emergencias tras la secuencia de terremotos y defender los intereses de Granada ante todas las administraciones.

En este contexto ha defendido la respuesta "rápida y la cooperación institucional" del Gobierno de España, que ha movilizado ya más de 488 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por los terremotos, así como por las borrascas.

En paralelo, ha reclamado a la Junta de Andalucía que "no esconda sus responsabilidades y ponga recursos sobre la mesa para recuperar la normalidad". "Le pido especialmente al presidente, Juanma Moreno, que se acerque a Granada que no lo ha hecho hasta el día de hoy, y que se reúna con los afectados".

"Al día siguiente de suspender su visita a Granada estuvo en Málaga en un acto de su partido. Es una falta de respeto absoluto. Ya no hablamos de los daños que han supuesto para las personas que están sufriendo los seísmos ni de la compensación económica ni del asesoramiento, que ahí todas las administraciones estamos volcadas, sino que se trata de dar certeza, confianza y de atender a quienes lo están pasando mal", ha subrayado tras insistir en la necesidad de que las administraciones actúen de manera coordinada y agilicen las líneas de ayuda.

Un punto en el que ha confirmado que, en este mes, se producirá la declaración de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Fernández ha denunciado además la "estrategia" del PP de Granada por "dedicar buena parte de sus discursos a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras mantiene silencio ante las decisiones del Gobierno de Moreno Bonilla".

"Exigir a Sánchez y callar ante Moreno es una manera muy poco honesta de abordar los problemas de Granada", ha considerado el socialista que también ha reclamado al PP más lealtad institucional hacia el Gobierno de España.

Así, ha reclamado al PP provincial que defienda también ante la Junta temas pendientes para Granada como el refuerzo de la sanidad pública, "cuyo estado es alarmante", que la disminución del alumnado repercuta en la bajada de ratios y en una mejor prestación de servicios educativos y que reivindique las infraestructuras pendientes.

El socialista ha recordado que el Gobierno andaluz recibirá unos 130 millones de euros adicionales para dependencia en la provincia y ha lamentado que pretenda recurrir el Plan Estatal de Vivienda, que contempla 1.200 millones para Andalucía.

Frente a "la estrategia de confrontación", Fernández ha reivindicado la gestión y las inversiones del Gobierno de España en Granada, entre ellas la duplicación de la vía ferroviaria, la Variante de Loja, la integración ferroviaria en la capital, las conexiones con el Levante, el IFMIF-DONES y la canalización principal de Rules, con una inversión de 65 millones de euros.

"Quiero que quede claro que desde el PSOE de Granada reivindicamos todo aquello que sea necesario para Granada, dependa de quien dependa. Queremos para Granada el mismo trato que reciben el resto de provincias", ha subrayado.