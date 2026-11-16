El PSOE de Granada defiende un modelo de Costa que genere más empleo y oportunidades y avance en nuevas conexiones

El PSOE se ha comprometido a mantener la Costa Tropical en la agenda política y a seguir impulsando un modelo económico que fortalezca la economía, genere más empleo, avance en nuevas conexiones y mejore la vida de la gente de la comarca. - PSOE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Congreso, María José Sánchez, se ha comprometido a mantener la Costa Tropical en la agenda política y a seguir impulsando un modelo económico que fortalezca la economía, genere más empleo, avance en nuevas conexiones y garantice más derechos y oportunidades para la gente.

Así, las 60 propuestas provinciales con las que se complementa el programa electoral socialista ponen el foco en asuntos estratégicos como las conducciones de Béznar-Rules, el tren Granada-Motril o la defensa del litoral, y combinan inversiones y el apoyo a los sectores productivos con políticas de vivienda y de protección social.

Sánchez se ha reunido con colectivos y militancia socialista de la comarca, a los que ha detallado estas medidas y el compromiso de abordar el futuro de la Costa "desde una visión completa" que incluye "servicios públicos fuertes, vivienda asequible, empleo para desarrollar un proyecto de vida, agua para garantizar nuestra agricultura, infraestructuras para conectar nuestra economía y protección del litoral para preservar nuestro territorio".

"No partimos de cero", ha subrayado la candidata socialista, que ha señalado como "prioridad" que "vivir y trabajar en la Costa Tropical sea posible. Y eso empieza por la vivienda", ha dicho. En este sentido, el PSOE se compromete a seguir desarrollando políticas de alquiler asequible, vivienda pública y rehabilitación, y estudiará la situación de municipios turísticos como Almuñécar para que dispongan de instrumentos que faciliten el acceso a una vivienda.

Para fortalecer la economía y que su crecimiento se traduzca en "empleo digno", María José Sánchez ha reafirmado el compromiso socialista de respaldar a los agricultores y mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria con medidas como "proteger los precios en origen y garantizar que las producciones de nuestra comarca compitan en condiciones justas".

En materia de infraestructuras se ha referido a Béznar-Rules, cuyo desglosado 9, que permitirá abastecer a municipios y garantizar el riego de 722 hectáreas, ha culminado el Gobierno de Pedro Sánchez tras una inversión de 66,5 millones. "Es un avance muy importante después de décadas de espera. Pero no podemos quedarnos ahí", ha apuntado.

Así, el compromiso socialista es avanzar en la financiación del desglosado 3, que beneficiará a miles de hectáreas agrícolas, y establecer una programación para completar progresivamente el conjunto de las conducciones. "Queremos que el agua de Rules llegue a donde tiene que llegar y que sea una garantía para el futuro de nuestra agricultura", ha destacado María José Sánchez.

Para reforzar el papel del Puerto de Motril como "motor económico" de la comarca y "puerta de conexión con otros mercados", las propuestas del PSOE plantean impulsar conexiones marítimas estables con el norte de África.

Sobre la conexión ferroviaria del tren ha hecho hincapié en que se trata de "una reivindicación histórica" que merece "un análisis riguroso" sobre su viabilidad y sus posibilidades para el transporte de mercancías y el desarrollo económico de la Costa. "Nos comprometemos a impulsar un estudio de viabilidad de la esta conexión entre Granada y Motril", ha dicho.

Entre las 60 medidas provinciales del programa figura también mejoras de seguridad y accesibilidad que sean "viables" en las travesías de Torrenueva Costa.

Sobre la defensa del litoral y las soluciones específicas para sus playas y tras recordar que es "la primera defensora" y que no ha parado de reivindicarlo, María José Sánchez se ha comprometido personalmente a que "avancen inmediatamente" los expedientes de protección y regeneración de los tramos de Albuñol, Gualchos-Castell de Ferro, Salobreña, Motril y Polopos-La Mamola, "con soluciones técnicas individualizadas, financiación y seguimiento de cada actuación". "No se puede tratar igual la realidad de todas nuestras playas ni dejar a los municipios sin respuestas ante la erosión y los temporales", ha advertido.

La cabeza de lista al Congreso por el PSOE ha resaltado que el desarrollo de Motril y de la Costa tiene que ir acompañado de "más derechos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de su gente, de los pensionistas, de los jóvenes y de las familias". Unos avances en derechos y en bienestar que, como ha apuntado, están en riesgo con las derechas.

"Ya sabemos que la derecha es contraria a los avances en derechos y en bienestar. Por eso estoy convencida que, desde Motril, vamos a parar con el voto la involución y los retrocesos que las derechas quieren imponerlos y vamos a votar masivamente al PSOE", ha resumido.