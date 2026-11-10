PSOE Granada dice que la Junta "deja sin cobertura" en los presupuestos a las viviendas afectadas por seísmos en Zaidín

El grupo socialista ha criticado el "abandono por parte de los gobiernos del PP" que sufren los de vecinos desalojados en La Cruzada (Zaidín), "al confirmarse que la Junta no ha previsto ninguna partida para rehabilitar sus viviendas". - PSOE GRANADA

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado el que ha definido como "abandono por parte de los gobiernos del PP" que sufren los cientos de vecinos desalojados en la zona de La Cruzada, en el barrio del Zaidín, "tras confirmarse que la Junta de Andalucía no ha previsto ninguna partida para la rehabilitación de sus viviendas en el presupuesto del año 2027".

Así lo ha manifestado en una comparecencia en el propio barrio junto a vecinos afectados la portavoz socialista, Raquel Ruz, que ha señalado directamente a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, a quienes ha acusado de hacer "anuncios a bombo y platillo" sobre un plan similar al de Santa Adela que finalmente ha quedado "en papel mojado" al no contar con partida financiera por parte de la administración competente.

En la atención a los medios, la portavoz del PSOE ha alertado de la "falta de sensibilidad" del equipo de gobierno local, y ha criticado el envío de notificaciones administrativas que otorgan a los damnificados un plazo estricto de 30 días para iniciar las obras de reparación de sus inmuebles y de 90 días para finalizarlas.

A juicio de la edil del PSOE, se trata de exigencias "absolutamente imposibles" de cumplir ante la falta de proyectos redactados y la carencia de empresas disponibles en tan breve plazo.

Por otro lado, Ruz ha denunciado que las personas alojadas provisionalmente en el albergue municipal están empezando a recibir avisos para abandonar el recurso sin que se les ofrezca una alternativa habitacional, abocándolas a quedar "en la calle o en los parques".

A esta situación se suma, según el PSOE, el fallo en el sistema de ayudas de 700 euros para el alquiler, "bloqueadas por trabas burocráticas sobre la posesión o no de seguro del hogar y por no cubrir conceptos iniciales como fianzas o gastos inmobiliarios".

Durante la convocatoria, Gladys de la Vega, una de las vecinas desalojadas desde el pasado mes de agosto y madre de una menor de cinco años, ha expuesto el drama que atraviesa su familia, pernoctando en el sofá de unos allegados tras cuatro meses fuera de su vivienda.

De la Vega ha señalado las trabas burocráticas al solicitar la ayuda municipal al alquiler y la presión derivada del avance del deterioro estructural de los inmuebles por el efecto de las lluvias. Del mismo modo, ha expresado el temor de la comunidad ante las cláusulas de las empresas rehabilitadoras y la imposibilidad económica de asumir los costes no cubiertos por los seguros o la administración cuando el acceso a un alquiler exige desembolsos iniciales cercanos a los 2.000 euros.

Para concluir, el grupo socialista ha hecho un llamamiento urgente a la alcaldesa "para que abandone los titulares vacíos y las fotos" y actúe con "humanidad y sensibilidad real", garantizando alternativas habitacionales inmediatas y consignación económica para la reparación integral del entorno de La Cruzada.