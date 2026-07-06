El PSOE de Granada eleva al Parlamento el "abandono" de las infraestructuras de depuración en municipios costeros

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha anunciado este lunes que elevará al Parlamento de Andalucía la situación que atraviesa Salobreña y otros municipios de la costa ante el "incumplimiento" y el "abandono" de la Junta de la ejecución de las infraestructuras hidráulicas comprometidas, al tiempo que ha exigido a Moreno que "asuma su responsabilidad en materia de depuración y tratamiento de aguas".

Junto al alcalde de Salobreña, Javier Ortega, el parlamentario andaluz del PSOE de Granada, Paco Cuenca ha recriminado que la Junta "cobra desde años a los vecinos y vecinas un canon de depuración que aparece puntualmente en sus recibos del agua, mientras las infraestructuras para las que se recauda ese dinero siguen sin ejecutarse". "La ciudadanía paga unas actuaciones que no llegan. Moreno tiene que explicar dónde está el dinero que la Junta recauda a través del canon de depuración", ha planteado, según ha concretado la formación en una nota.

Asimismo, el socialista ha precisado que estas actuaciones forman parte del ciclo integral del agua y son "determinantes para proteger el litoral, garantizar la calidad ambiental de nuestras playas, reforzar un destino turístico de excelencia como Salobreña, asegurar el desarrollo agrícola de la Vega y garantizar un correcto funcionamiento de la depuración de aguas".

Así, ha subrayado el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Salobreña para sacar adelante actuaciones que, "en muchos casos, corresponden a la administración Junta y lo está haciendo, además, con el respaldo y la financiación del Gobierno de España". Ante esta situación, Cuenca ha reclamado al Ejecutivo andaluz "transparencia y explicaciones" sobre el destino de los recursos recaudados mediante el canon y un calendario concreto para la ejecución de las infraestructuras pendientes.

"Queremos saber por qué no se está ejecutando ese fondo económico y cuándo piensa la Junta cumplir con unas obras que son esenciales para la Costa Tropical", ha afirmado, al tiempo de sostener que "Salobreña y el resto de municipios tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro territorio andaluz a contar con unas infraestructuras hidráulicas modernas y plenamente operativas".

En relación, ha precisado que la propia Cámara de Cuentas de Andalucía ha advertido de la existencia de cientos de millones de euros recaudados a través del canon de mejora sin ejecutar, una situación que, a su juicio, evidencia la "falta de compromiso" del Gobierno de Moreno con unas "inversiones estratégicas" para la comunidad.

Igualmente, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, se ha sumado al "incumplimiento continuado" de la Junta con las infraestructuras del ciclo integral del agua, pese a que los vecinos "llevan años abonando tanto el canon de depuración como el canon de mejora en sus recibos". Además, ha lamentado que a pesar del incremento del 40 por ciento que ha experimentado o la factura del agua en el último año y medio, el municipio "siga sin recibir las inversiones comprometidas".

"No sabemos dónde va el dinero que pagamos todos los meses mientras seguimos teniendo problemas en nuestras playas y hay zonas de Salobreña que aún carecen de abastecimiento, saneamiento y depuración, competencias que corresponden exclusivamente a la Junta de Andalucía", ha afirmado.

Ortega ha reclamado al Gobierno de Moreno "transparencia y responsabilidad", exigiendo que explique el destino de los fondos recaudados y presente un calendario concreto de ejecución de las infraestructuras pendientes.

"Los proyectos existen desde hace años, pero seguimos sin conocer cuál es la planificación de la Junta. Es incomprensible que, en pleno siglo XXI, haya vecinos que continúen sin servicios básicos mientras la administración competente no cumple con sus obligaciones", ha señalado.

Frente a esta "inacción", el alcalde ha valorado el esfuerzo que está realizando el Consistorio para dar respuesta a problemas que no son de su competencia. Así, ha precisado que la Administración local ejecutará la salida de las aguas de las ramblas fuera del casco urbano, "una de las actuaciones comprometidas dentro del ciclo integral del agua, gracias a una inversión de 5,7 millones de euros financiada por el Gobierno de España".

"Estamos resolviendo con el apoyo del Gobierno de la Nación una actuación que debía haberse acometido hace años, liberando además a la Junta de una inversión millonaria que le correspondía", ha destacado.