PSOE de Granada insta al PP en Diputación a reforzar la conectividad del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén

La diputada socialista de Granada Remedios Gámez - PSOE

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha instado al gobierno del PP en esta institución a dejar los "anuncios triunfalistas" y a trabajar de manera efectiva para incrementar la conectividad del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, que, según los socialistas, "sigue sin recuperarse de verdad".

Según ha informado el grupo en una nota, la diputada provincial Remedios Gámez ha señalado que "Granada tiene hoy 14 vuelos semanales menos con Madrid que en 2019, un dato objetivo. Lo más grave no es solo la pérdida de vuelos sino el autobombo permanente con el que intentan tapar una gestión claramente deficiente".

Gámez ha criticado la "mala gestión" del gobierno de Francisco Rodríguez y ha indicado que "mientras se pierden frecuencias esenciales para empresarios, estudiantes, sanitarios, investigadores y turistas, asistimos a una sucesión de anuncios grandilocuentes y promesas infladas que no se sostienen cuando se comparan con la realidad".

La diputada ha precisado que "se anuncian vuelos que ya existían antes de la pandemia como nuevos y se venden como éxitos rutas temporales, mientras se recortan conexiones estratégicas. Ante ello, se pide paciencia, cuando Granada está retrocediendo".

A juicio de Gámez, el aeropuerto de Federico García Lorca "no puede seguir siendo un espacio para la propaganda política cuando es una infraestructura clave para el desarrollo económico, el turismo de calidad, la atracción de inversiones y la fijación de talento".

"Cada vuelo que se pierde es una oportunidad menos para nuestra tierra. Cada conexión que no se recupera es una desventaja frente a otras provincias, que sí están apostando de verdad por su crecimiento", ha añadido la diputada.

Gámez ha cuestionado el uso de cifras globales para "maquillar la realidad" y se ha preguntado "por qué hoy hay menos vuelos con Madrid que hace seis años y por qué se tarda tanto en recuperar rutas estratégicas". "¿Dónde está el plan serio, estable y a largo plazo para posicionar a Granada como un aeropuerto competitivo?", ha insistido, subrayando que la provincia "no necesita más titulares, sino gestión, negociación con aerolíneas, inversión real y una estrategia clara. Lo demás es ruido, algo que no llena aviones".

Desde el "respeto" institucional, la socialista ha calificado de "inaceptable" sustituir la falta de resultados por propaganda y celebrar lo poco mientras se oculta lo mucho que se ha perdido.

Asimismo, ha criticado actitudes "irresponsables y nada conciliadoras", como la del presidente de la Diputación durante la última Mesa del Aeropuerto, quien se levantó para "romper" el diálogo con el resto de instituciones y colectivos presentes.

La diputada ha concluido que la provincia "tiene potencial de sobra para ser referente turístico, universitario, empresarial y cultural del sur de Europa, por lo que no puede caer en el conformismo. Granada merece más vuelos, conexiones y oportunidades y, sobre todo, menos autobombo y más gestión".