PSOE Granada marca como prioridad en las municipales "gobernar en el conjunto de las ciudades y pueblos" de la provincia

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha mantenido una reunión con los responsables de las agrupaciones locales de los municipios de más de 20.000 habitantes para abordar la estrategia para las elecciones municipales - PSOE GRANADA

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha mantenido una reunión con los responsables de las agrupaciones locales de los municipios de más de 20.000 habitantes para abordar la estrategia para las elecciones municipales, en las que la formación aspira a "gobernar en el conjunto de municipios de la provincia".

Durante el encuentro, Carranza ha subrayado que el PSOE aborda esta etapa con el objetivo de consolidar y ampliar su presencia institucional en la provincia para ser la fuerza política más votada en todos los municipios granadinos.

"El PSOE aspira a gobernar todas las localidades de la provincia porque tenemos proyecto, experiencia de gestión y equipos preparados para seguir mejorando la vida de la ciudadanía. Los municipios donde estamos en la oposición son una prioridad absoluta para la dirección provincial", ha afirmado.

El socialista ha destacado que las ciudades gobernadas por el PSOE constituyen "la mejor carta de presentación" del partido en la próxima cita electoral y ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los alcaldes y alcaldesas socialistas.

"Nuestros ayuntamientos son el mejor ejemplo de cómo debe gestionarse un municipio. Las políticas progresistas buscan el interés general de toda la ciudadanía y apuestan por los servicios públicos de calidad, la cohesión social y el bienestar de la gente y una visión de futuro que permita seguir construyendo municipios modernos, dinámicos y con oportunidades", ha señalado.

En ese contexto, Carranza ha resaltado que Maracena, Armilla, Atarfe y La Zubia son "referentes de buena gestión" y ha agradecido el trabajo de sus regidores, regidoras y equipos de gobierno. "Son ciudades estratégicas para el desarrollo económico y social del Área Metropolitana y de la provincia. Ya trabajamos para reforzar nuestra presencia y volver a obtener la confianza mayoritaria de sus vecinos y vecinas en mayo de 2027", ha apuntado.

Asimismo, Carranza ha incidido en la importancia de intensificar el trabajo político y ensanchar la base social en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes donde el PSOE no gobierna en la actualidad, caso de Granada, Las Gabias, Baza, Motril, Loja y Almuñécar.

"Vamos a darlo todo y a ofrecer una alternativa reconocible y creíble con equipos experimentados de mujeres y hombres para sacar a estas ciudades de la falta de ambición que sufren en muchos casos. Son municipios con un enorme potencial y necesitan gobiernos que planifiquen, escuchen y procuren más posibilidades de progreso y de futuro", ha subrayado.