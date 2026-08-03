El PSOE de Granada pide ampliar la línea 9 de autobús para conectar Cerrillo de Maracena con La Chana

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada hablando con el presidente de la asociación de vecinos de Cerrillo de Maracena. - PSOE GRANADA

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido al equipo de gobierno la ampliación de la línea 9 del servicio de transporte público urbano para conectar de manera directa el barrio del Cerrillo de Maracena y la zona de Parque Almunia con La Chana.

Ruz ha explicado que esta petición responde al compromiso alcanzado con la asociación de vecinos del barrio durante la visita realizada por el grupo municipal del PSOE, en la que se recogieron sobre el terreno las principales demandas e inquietudes de la zona.

Además, ha detallado que la propuesta planteada consiste en prolongar el recorrido de la línea 9 apenas un kilómetro, discurriendo por la calle Luis Seco de Lucena hasta la avenida Virgilio.

Para Ruz, este ajuste en el itinerario supondría un impacto enormemente positivo para el Cerrillo de Maracena, "un barrio con un elevado porcentaje de población mayor y personas con movilidad reducida que actualmente encuentran serias dificultades para desplazarse hasta la cabecera actual del autobús, situada junto a la sede de la Diputación".

Asimismo, Ruz subrayado que la falta de esta conexión directa dificulta gravemente el acceso de los vecinos a servicios públicos fundamentales situados en el distrito de La Chana, como es el caso de su Centro Cívico.

"A este problema de movilidad se suma el retroceso sufrido en los servicios sociales de proximidad", ya que, según ha denunciado la portavoz, durante el anterior mandato socialista el Ayuntamiento prestaba atención presencial con trabajadoras sociales una vez por semana en la propia sede de la asociación de vecinos del Cerrillo, "un servicio que ha sido eliminado por el actual equipo de gobierno, obligando a los residentes a desplazarse obligatoriamente a La Chana".

Finalmente, ha criticado que, a pesar de que esta reivindicación se ha trasladado reiteradamente en las sesiones de la Junta Municipal de Distrito sin obtener respuesta ni solución por parte del gobierno local, el PSOE volverá a hacer un llamamiento firme en el Consistorio para que "se atienda una petición vecinal histórica, justificada y de un coste de ejecución mínimo, pero con un alto valor social".