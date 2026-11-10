PSOE de Granada pide apostar por un Gobierno que defienda el Estado del Bienestar "frente a los recortes de la derecha"

PSOE en Granada - PSOE

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, y la cabeza de lista al Congreso, María José Sánchez, han pedido este martes a la ciudadanía progresista de la provincia que apueste por un Gobierno que defienda el Estado del Bienestar frente a una derecha que, según han advertido, amenaza con aplicar recortes. Durante un encuentro con la militancia socialista de la capital,

Fernández ha asegurado que los granadinos se juegan mantener los avances de los últimos ocho años o, por el contrario, "volver a tiempos oscuros", según una nota remitida por el partido.

Fernández ha destacado la inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en Granada, que ha cifrado en 720 millones de euros en ayudas directas y subvenciones para mejorar instalaciones y servicios públicos.

Entre las actuaciones ha citado la construcción y rehabilitación de 1.480 viviendas, con más de 51 millones de euros, y los avances en la integración del tren en la ciudad, con una dotación estatal de 230 millones, que ha vinculado con el objetivo de "acabar con la brecha entre barrios que dejó el PP".

Por su parte, Sánchez ha defendido que el proyecto socialista es "sinónimo de ampliación de derechos" y ha reivindicado políticas dirigidas a garantizar vivienda, empleo, salarios dignos y servicios públicos de calidad.

públicos. Entre las actuaciones ha citado la construcción y rehabilitación de 1.480 viviendas, con más de 51 millones de euros, y los avances en la integración del tren en la ciudad, con una dotación estatal de 230 millones, que ha vinculado con el objetivo de "acabar con la brecha entre barrios que dejó el PP". Por su parte, Sánchez ha defendido que el proyecto socialista es "sinónimo de ampliación de derechos" y ha reivindicado políticas dirigidas a garantizar vivienda, empleo, salarios dignos y servicios públicos de calidad.

La secretaria general del PSOE de Granada capital y candidata a la Alcaldía, Raquel Ruz, ha señalado que en las elecciones generales del 29 de noviembre está en juego, a su juicio, el futuro de la democracia y de los servicios públicos, así como la garantía de las pensiones, la educación pública y la igualdad entre hombres y mujeres.