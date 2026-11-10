El PSOE de Granada pide "apostar por un Gobierno de la gente que defienda el Estado del Bienestar"

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, y la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, han pedido a la ciudadanía progresista de la provincia que "apueste por un Gobierno de la gente". - PSOE GRANADA

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, y la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, han pedido a la ciudadanía progresista de la provincia que "apueste por un Gobierno de la gente que defienda el Estado del Bienestar frente a una derecha, de la mano de la extrema derecha, que amenaza con la motosierra y los recortes".

En un encuentro con la militancia de la capital, junto a Sánchez y a la secretaria general del PSOE de Granada capital y candidata a la Alcaldía, Raquel Ruz; Fernández ha afirmado que las y los granadinos "se juegan continuar los avances logrados durante los últimos 8 años o volver a tiempos oscuros".

El socialista ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trabajado "sin descanso" con una inversión en la ciudad de 720 millones de euros en ayudas directas y subvenciones para mejorar instalaciones y servicios públicos y dar respuesta a demandas como la construcción y rehabilitación de 1.480 viviendas, para lo que ha destinado más de 51 millones, así como grandes proyectos, como los avances en la integración del tren, con una dotación estatal de 230 millones, para "acabar con la brecha entre barrios que dejó el PP".

Por su parte, María José Sánchez ha indicado que "continuamos el contacto directo con la ciudadanía y los colectivos para recoger sus inquietudes y, al mismo tiempo, trasladarle que el proyecto político del PSOE amplía derechos y trabaja para que todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad frente a quienes quieren levantar muros y recurren al odio y a los insultos".

"Nos comprometemos a ser la bola de la esperanza. La voz firme de las y los granadinos en las Cortes Generales, de jóvenes, mayores, de las mujeres, de quienes necesitan una vivienda, de nuestros municipios, de quienes reclaman oportunidades laborales, salarios dignos y servicios públicos de calidad", ha señalado.

Por su parte, Raquel Ruz ha apuntado que en las elecciones generales del 29N "nos jugamos el futuro de nuestro país, tal y como lo conocemos, el futuro de nuestra democracia y de nuestros servicios públicos, así como que se garanticen las pensiones a nuestros mayores, la educación pública, la igualdad entre hombres y mujeres y todos aquellos derechos que dábamos por sentados y que, sin embargo, vemos como están en peligro. Hay que seguir luchando día a día por defenderlos".