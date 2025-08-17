PSOE Granada pide a Carazo "actuaciones" para que la zona de juegos infantiles de Bola de Oro se pueda usar en verano

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, ha criticado la situación del parque infantil de Bola de Oro, que debido a las altas temperaturas se vuelve "impracticable" durante el verano. Muñoz ha pedido al equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Marifrán Carazo, que "actúe de inmediato" para adecuar el espacio y convertirlo en un refugio para las familias que no pueden irse de vacaciones.

En este sentido, la concejala del PSOE ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se "instale una fuente transitable o de elementos de sombra y toldos, para combatir las altas temperaturas". "Lo que en invierno es un parque soleado, en verano se convierte en un auténtico horno", ha afirmado la viceportavoz, quien ha recordado que muchas familias granadinas "no tienen acceso a la costa ni a una piscina donde refrescarse, por lo que necesitan un espacio que sea fresco, accesible y donde puedan llevar a sus hijos e hijas durante el verano".

Así, la edil ha reclamado a Carazo que sea "sensible con todas estas familias, con todas estas personas que no tienen las mismas oportunidades que ella" y ha remarcado que "no se trata de una cuestión de confort, sino de igualdad y equidad". Al respecto, Muñoz ha incidido en que "una ciudad justa se construye cuidando a quien más lo necesitas", por lo que ha recordado que los parques, especialmente los de los barrios, "deben ser lugares de encuentro y, en verano, el refugio para los niños de Granada".

Para concluir, ha insistido en que esta medida encajaría perfectamente en un modelo de ciudad más sostenible y que atienda al bienestar vecinal y ha recordado al PP que "Granada necesita menos cemento y más sombra. Menos anuncios y más soluciones".