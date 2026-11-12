PSOE de Granada pide un plan de seguridad y emergencia para el Fargue tras los incidentes en la fábrica de municiones

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, junto a vecinos ante la Fábrica de Municiones de Granada. - PSOE

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha urgido al equipo de gobierno, del PP, la elaboración de un plan especial de seguridad y emergencia para el barrio de El Fargue, así como la puesta en marcha de protocolos de evacuación, alerta temprana y comunicación vecinal tras los dos "graves accidentes" ocurridos en el último mes en el entorno de la Fábrica de Municiones.

En una comparecencia celebrada a las puertas de la fábrica junto a representantes vecinales, Ruz ha recordado que en apenas treinta días el barrio ha sufrido el accidente de un camión cargado con granadas de mortero y proyectiles en la carretera A-4002 y, hace dos semanas, una explosión de gran magnitud en el interior de las instalaciones "que se escuchó en toda la ciudad y causó varios heridos".

"Nos preocupa mucho que el Ayuntamiento de Granada no haya redactado un plan de seguridad y emergencia para el barrio, puesto que estamos hablando de una instalación peligrosa que se encuentra dentro de este entorno urbano", ha señalado la portavoz socialista, quien ha criticado que los residentes tuvieran que enterarse por los medios de comunicación de lo sucedido durante los últimos incidentes.

Ruz ha contrapuesto esta situación con la capacidad de coordinación que demuestra el Consistorio en otras citas de la ciudad. Según ha apuntado, el Ayuntamiento elabora planes especiales de autoprotección y despliegues específicos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil para eventos como la Semana Santa, las fiestas del Corpus o grandes citas culturales, "mientras mantiene en el olvido a los barrios periféricos", por lo que ha anunciado una iniciativa al pleno "para impulsar un plan muy necesario para el barrio".

Para "revertir esta carencia", el grupo socialista ha propuesto la constitución inmediata de una mesa de trabajo multidisciplinar encargada de redactar el plan de seguridad y los protocolos de actuación y formación ciudadana.

En dicho órgano deberían estar a su juicio representados los técnicos municipales de Prevención y Protección Civil, todos los grupos políticos, los propios vecinos y tanto la dirección como el comité de empresa de la fábrica de pólvora.

"La convivencia entre el barrio y la fábrica debe basarse en el riesgo cero y la máxima transparencia", ha añadido, precisando que la medida "no busca cuestionar una industria histórica y generadora de empleo, sino garantizar la protección civil que es competencia municipal".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Fargue, Jesús López, ha trasladado la "inquietud existente" en el barrio ante la frecuencia de los últimos siniestros.

López ha explicado que, aunque los residentes conviven habitualmente con la actividad de la planta, la repetición de dos accidentes en un mes "ha encendido las alarmas, agravada por la ausencia total de canales informativos con la empresa".

"No hay ninguna vía de comunicación entre la fábrica y la Asociación de Vecinos; en los últimos incidentes nos tuvimos que enterar acercándonos nosotros mismos a la puerta", ha lamentado el representante vecinal.

En este sentido, López ha anunciado que la asociación de vecinos ya ha remitido una carta formal a la dirección de la factoría para solicitar una reunión urgente que permita establecer un canal fluido y protocolos de aviso inmediato ante cualquier futura incidencia.