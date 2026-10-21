PSOE de Granada reclama a la Junta que incremente su aportación al Centro Lorca en los nuevos presupuestos

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, junto a concejales socialistas ante las puertas del Centro Lorca. - PSOE

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido a Junta de Andalucía un compromiso "real, firme y efectivo" con la financiación de las infraestructuras culturales de la ciudad y, en especial, con el Centro Federico García Lorca de cara a los presupuestos del próximo ejercicio.

Ruz ha reclamando que se garanticen las mismas inversiones que reciben de forma continuada otros espacios de referencia en el resto de Andalucía y ha puesto de manifiesto el "agravio comparativo que sufre Granada y el Centro Lorca con otros espacios culturales de Andalucía que sí son mimados y protegidos por el gobierno de Moreno Bonilla".

Ha recordado que hace dos años se firmó un acuerdo institucional en el seno del consorcio del Centro Lorca para duplicar las aportaciones realizadas por todas las instituciones y tanto el Ayuntamiento como la Diputación y el Ministerio de Cultura "han cumplido", duplicando o triplicado su aportación, "excepto la Junta de Andalucía, que solo la aumentó un 25 por ciento".

A este respecto, ha criticado "que el resto de administraciones hayan tenido que ir asumiendo a pulmón y en solitario la viabilidad financiera y la programación del centro para paliar los gastos que el Gobierno autonómico se niega a cubrir".

Por ello, Ruz ha reclamado que el Ejecutivo andaluz no se quede "en promesas ni palabras vacías" de cara a la inminente aprobación de las cuentas del Consorcio Lorca y ha instado a que "en los próximos presupuestos cumpla con ese compromiso y duplique la aportación que está haciendo", equiparándolo a otras instituciones y proyectos culturales de la comunidad, como el Museo Picasso en Málaga.

Por su parte, el concejal socialista Juanjo Ibáñez ha advertido de que Granada se encuentra en un "momento crucial" a escasas semanas de que se conozca el fallo definitivo sobre la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031.

"Ya es el momento de los respaldos, ya no caben excusas ni dobles juegos. Es el momento de dar el callo", ha aseverado Ibáñez, señalando que la apuesta por la candidatura debe demostrarse con inversiones concretas y sostenidas en el tiempo.

Asimismo, Ibáñez ha señalado "la relación de déficits presupuestarios y proyectos pendientes que el Gobierno andaluz arrastra con la capital granadina en el ámbito cultural".

Entre ellos, ha citado la falta de un impulso definitivo a la Biblioteca de Andalucía, el estancamiento del proyecto para el traslado del Museo de Bellas Artes o "las evidentes diferencias de financiación que sufre la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) en comparación con las formaciones sinfónicas de Sevilla o Málaga".