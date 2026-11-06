El PSOE de Granada reivindica su compromiso contra la despoblación y defiende servicios "dignos y de calidad"

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Granada, José Antonio Rodríguez Salas, ha reafirmado el compromiso de las políticas socialistas contra la despoblación durante una visita a la localidad de Riofrío, en el municipio de Loja. - PSOE GRANADA

LOJA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Granada, José Antonio Rodríguez Salas, ha reafirmado el compromiso de las políticas socialistas contra la despoblación y ha asegurado que "son el mejor aliado para seguir garantizando unos servicios dignos y de calidad en el medio rural de la provincia".

En la localidad de Riofrío, en el municipio de Loja, y junto al integrante de la candidatura a la Cámara Baja, Javier Ramírez, y al secretario general del PSOE de Loja, Antonio García; Rodríguez Salas ha asegurado que existen "dos modelos para el campo granadino: mientras el Gobierno de España invierte 70 millones de euros en Loja, la derecha precariza la sanidad y la escuela rural".

"Es la mejor muestra de lo que está en juego. Nosotros hablamos de inversiones que mejoran la vida de la gente; ellos hablan de recortes que obligan a la gente a irse de sus pueblos", ha afirmado.

El socialista ha reivindicado que el reto demográfico ha estado en el "centro de la gestión" del Gobierno de España durante los últimos ocho años y que el objetivo de las políticas socialistas es claro, "que la gente que así lo quiera, pueda seguir viviendo en sus pueblos, con las mismas oportunidades y los mismos derechos que quien vive en la ciudad".

En este contexto, ha recordado que alrededor del 20 por ciento de la población de la provincia vive en el medio rural y que solo en Loja, con sus 21 anejos y pedanías, han llegado más de 70 millones de euros en estos años procedentes de recursos estatales en ayudas, subvenciones y programas de desarrollo territorial.

De esa cantidad, ha destacado los 22,5 millones destinados a reparar caminos rurales y viales tras el tren de borrascas, "infraestructuras que no son asfalto, son vida, porque favorecen la actividad agraria, ganadera y la conexión entre núcleos".

Rodríguez Salas también ha resaltado las ayudas al sector primario, al comercio de proximidad, al patrimonio histórico y al turismo sostenible, medidas transversales que se extienden a todo el Poniente granadino y al conjunto de la provincia.

"Potenciamos lo que tiene el medio rural, respetando el medio ambiente y el paisaje, para que vivir en el pueblo sea una elección de futuro, no una condena", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Loja y candidato a la Alcaldía lojeña, Antonio García, ha lamentado que las políticas que el PP está aplicando, desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, "no están sirviendo para fijar la población a núcleos como el de Riofrío".

También ha recordado demandas de estos últimos años a los gobiernos de la derecha como que "no se pierdan horas de las consultas médicas, que se aumente la comunicación entre las pedanías y Loja para que la ciudadanía pueda realizar tareas tan simples como ir a comprar o al médico especialista, sin depender de sus familiares y allegados, o que se hagan las gestiones necesarias para contar con conexión a Internet en los núcleos rurales".